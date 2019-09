Galerii: Artise kinos esitleti tuleval poolaastal esilinastuvaid Eesti filme

Vaid erakapitali toel tehtud kodumaiseid filme on sel poolaastal jõudmas linale kolm. Eesti Filmi Instituudi peaprodutsendi Piret Tibbo-Hudginsi sõnul on see märkimisväärne ja siit võib järeldada kahte asja.

"Filmitegijate kirg film teha on endisest suurem. Suurem kui kunagi varem. Teiseks investorid usaldavad seda kirge. Kui seitsmest filmist kolm on täielikult erakapitaliga sündinud, siis on see väga eriline märk. Seitsmest filmist viis on eesti filmid. Üks on täispikk nukufilm ja kaks on Eesti vähemuskaastootmises sündinud filmid, kus Eesti on välismaa filmile Eesti-poolne partner," ütles Tibbo-Hudgins.

"See repertuaar või millest filmid räägivad ja kuidas neid tehtud on, on samuti äärmiselt kirev. Möödunud nädalal esilinastus ja jookseb teist nädalat kinodes Andres Puustusmaa film "Kohtunik", mis on seni tema tugevaim film. Mu meelest ta tegeleb väga olulise teemaga – see on hinnangute andmine. Ta näitab seda, et hinnang ehk kohtuotsus mureneb igast küljest, kui vaatepunkti muuta."

Tibbo-Hudgins on kindel, et noorte hulgas saab väga populaarseks Rain Rannu teine mängufilm "Ükssarvik". "Rain Rannu on ju teada- tuntud väga edukas start-up-ettevõtja ja ta üldse teeb oma filme asjadest ja teemadest, mida ta väga hästi teab. Sellest tuleneb ka detailitäpsus, paras annus eneseirooniat ja ta kasutab neid detaile kuidagi vaimukalt ja osavalt ära."

Dokumentaalfilmidest on välja tulemas mitu projekti, mille valmimine on kestnud aastaid. Näiteks Margit Lillaku "Südamering" ning Minna Hindi ja Meelis Muhu "Jagada või mitte jagada". Eesti Filmi instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall tõdes, et vaataja on dokumentaalfilmi üles leidnud, mida näitavad ka "Tuulte tahutud maa" ja Ott tänaku filmi rekordilised vaatajanumbrid. Praegu eelistavad dokumentalistid mitte niivõrd aktuaalsust, kuivõrd aegumatuid teemasid.

"Hetkel tundub, et Eesti dokumentalistid otsivad vastuseid pigem filosoofilis-eksistentsiaalsematele küsimustele," ütles Kruusvall. Rääkides sellest, kas mõni eesolev dokumentaalfilm võiks üle luua Ott Tänak: The Movie" vaatajanumbrid, märkis ta, et ennustamine on tänamatu töö, aga on mitmeid väga ambitsioonikaid dokfilme.

"Näiteks "Aasta täis draamat", mis on nii teatri kui ka kino vahepealses tsoonis. Jällegi, rääkides Ott Tänaku jälgedest, siis meil on siin portreefilm Konstantin Vassiljevist, kes on meie jalgpallistaar ja teades, kui palju on Eestis jalgpalli harrastajaid ja jälgijaid, siis kindlasti siin on oodata ka häid publikutulemusi. Mitmed filmid räägivad ka meie suurkujudest – Tõnis Mägi, Fred Jüssi," lisas Kruusvall.

Järgmise Eesti filmina esilinastub oktoobris Urmas Eero Liivi õudusfilm "Kiirtee põrgusse".