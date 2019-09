Oktoobri alguses jõuab kinodesse dokumentaalfilm Tõnis Mägist

4. oktoobrist jõuab vaatajate ette Priit Pääsukese dokumentaalfilm "Tõnis Mägi. Vaikus valguses". Dokfilm Tõnis Mägist kuulub ka portreefilmide sarja, kus varem on valminud linalood muuhulgas Tõnu Kõrvitsast, Rein Maranist ja Vello Salost.

Sünopsis:

Läbi värvika elu mitmetahuliste keerdkäikude on Tõnis jõudnud äärmiselt põneva maailmatunnetuseni, millest on kantud ka tema looming. Film annab vaatajale võimaluse õige lähedalt piiluda helilooja salapärasesse maailma ning olla kaasreisijaks teekonnal, mis muusikut inspireerib. Me näeme, kuidas sünnivad tema laulud ja saame kuulda, mismoodi autor ise oma loomingut lahti mõtestab. Igas loos peegeldub Tõnis Mägi isemoodi maailm, kajastuvad erinevad hetked tema elust ja Eesti kultuuriloost.

Filmis saavad sõna ka Tõnise lähedased, teiste seas abikaasa Kärt Johanson, tütred Liidia ja Mirt, kolleeg Sven Grünberg ning põlisameeriklasest sõber Rupert Encinas.

Režissöör Priit Pääsuke, operaator Mihkel Soe, toimetaja Anu Aun, stsenaariumi konsultant Berk Vaher, helirežissöör Horret Kuus, tootja Luxfilm.

Treiler: