Tõnis Mägi dokumentaalfilmist: Priit Pääsuke on minu olemusele pihta saanud

Priit Pääsuke kinnitas, et kuigi Tõnis Mäest oleks võinud teha ka näiteks Nõukogude estraaditähe filmi või tagasivaate suurte isamaaliste laulude aega, siis oli ta oma lähenemises kindel. "Mul sai kohe päris alguses selgeks see, et Tõnisest on nii palju tehtud erinevaid saateid, portreelugusid, telesaateid, intervjuusid ning raadiosaateid, et mul pole mõtet hakata tegema temast veel paremat eluloofilmi," sõnas ta ja lisas, et ta lähtus rohkem muusiku viimase aja loomingust.

Tõnis Mägi polnud küll esialgu kindel, kas temast on üldse vaja dokumentaalfilmi teha, kuid tagantjärele tundub talle, et Priit Pääsuke on tema olemusele väga täpselt pihta saanud. "Kui Priit tuli minu juurde jutuga, et tal on selline mõte, siis ma öelnud talle küll kohe jah-sõna," kinnitas muusik ja tõdes, et lõpuks rääkis Pääsuke talle ikkagi augu pähe. "See, mis filmi on jäänud, on küll 99% päris mina, seal ma ei mängi mitte midagi, sest kaamera oli kogu aeg kaasas ja seda ei märganud ühel hetkel enam üldse."

Idee filmi loomiseks sai Pääsuke nii raamatust "Müümata naer", mille on kirjutanud Tõnis Mägi koos Berk Vaheriga, kui ka Tõnis Mäe muusikast, mis on tema sõnul paeluvalt visuaalne. Samuti aitas mitmete lahendustega muusik ise. "Ka Tõniselt tuli mingeid ideid, me arutasime kogu aeg läbi, millised on tema tegemised, kuhu võiks kaameraga tulla, kuhu mitte."

Kinodesse jõuab dokumentaalfilm "Vaikus valguses" alates 4. oktoobrist.