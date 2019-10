Galerii: Tallinnas esilinastus Priit Pääsukese dokumentaalfilm "Tõnis Mägi. Vaikus valguses"

Sünopsis:

Läbi värvika elu mitmetahuliste keerdkäikude on Tõnis jõudnud äärmiselt põneva maailmatunnetuseni, millest on kantud ka tema looming. Film annab vaatajale võimaluse õige lähedalt piiluda helilooja salapärasesse maailma ning olla kaasreisijaks teekonnal, mis muusikut inspireerib. Me näeme, kuidas sünnivad tema laulud ja saame kuulda, mismoodi autor ise oma loomingut lahti mõtestab. Igas loos peegeldub Tõnis Mägi isemoodi maailm, kajastuvad erinevad hetked tema elust ja Eesti kultuuriloost.

Kinodesse üle Eesti jõuab film "Tõnis Mägi. Vaikus valguses" alates 4. oktoobrist.