Palgaline teatrivaataja: kõike peab vaatama, et oleks kontrast ja saaks õppida

Henrik Kalmet kinnitas, et "Aasta täis draamat" ei ole mitte ainult film teatrist ja eksperimendist, vaid ekraanil rullub lahti ühe inimese arengu lugu. "Ma ootan juba järgmiseid etappe," ütles ta ja lisas, et Alissija lool on tema arvates veel episoode ja elemente. "Me saame võib-olla istuda siin veel mingites olukordades."

Alissija-Elisabet Jevtjukova sõnas, et kuigi tema elu oleks ilmselt ka ilma eksperimendita muutunud, siis meeldib talle väga just see suund, kuhu ta elu on praegu läinud. "Mu elu on ka praegu teatriga väga tihedalt seotud, aga ma ei saa öelda, kuidas," selgitas ta ja tõi välja, et seda näevad inimesed juba filmis. "Aga see ei ole tegelikult kõige olulisem, sest minu arust oli ka kogu protsess väga huvitav."

Eksperimendiga liitudes oli Jevtjukova väga vaimustuses, et valmib ka dokumentaalfilm, kuna see tundus hea võimalus kuulsaks saada. "Kuigi öelda midagi tarka ei ole, aga kuulsaks saan," nentis ta ja mainis, et praegu ta veel valmis pole, et samalaadses asjas uuesti osaleda. Enam ta nii palju teatrisse ei jõua, kuid on kindel, et kõike peab vaatama. "Selleks, et oleks kontrast ning saaks õppida," mainis ta.