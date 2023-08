Pildid: algas 80. Veneetsia filmifestival

Režissöör Liliana Cavani tõi oma tänukõnes välja, et ta on esimene naine, kes on pälvinud Veneetsia filmifestivali elutööpreemia. "See ei ole aus, sest on väga palju naistest lavastajaid ja stsenariste, kes töötavad sama hästi kui mehed," sõnas ta ja lisas, et festival peaks selle peale mõtlema. "See on tasakaalust väljasa ja ma loodan, et olukord on hakkab muutuma." Festivalil linastub ka 90-aastase Liliana Cavani uus film "The Order of Time".

Esialgsete plaanide kohaselt pidanuks festivali avama režissöör Luca Guadagnino uus film "Challengers", mille peaosas astub üles Zendaya, kuid Hollywoodi näitlejaid esindava ametiühingu SAG-AFTRA streigi tõttu lükkus filmi esilinastus edasi. Streigi tõttu jõudis avatseremooniale ka varasemast vähem Hollywoodi näitlejaid ja filmitegijaid.

80. Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis linastuvad teiste hulgas Luc Bessoni "Dogman", Bradley Cooperi "Maestro", Sofia Coppola "Priscilla", "David Fincheri "The Killer", Matteo Garrone "Io Capitono", Yorgos Lanthimose "Poor Things", Pablo Larraini "El Conde" ja Michael Manni "Ferrari".

Väljaspool võistlusprogrammi jõuavad vaatajata ette ka Woody Alleni "Coup De Chance", Wes Andersoni uus lühifilm "The Wonderful Story of Henry Sugar", meie seast lahkunud William Friedkini viimane film "The Caine Mutiny Court-Martial", Harmony Corine'i "Aggro Dr1ft", Richard Linklateri "Hit Man" ja Roman Polanski "The Palace".

Veneetsia filmifestival kestab kuni 9. septembrini.