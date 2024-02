Tartu Elektriteatris linastub film "Suletud linna pioneerid"

Tartu laululava juures sai 90-ndatel omaette hoo sisse eesti raadiomaastiku kujunemine. Kui täna tegutseb ruumides muusikastuudio "Clockwork", siis algselt ehitati maja just Tartu raadiole, mis oli Eesti esimene eraraadiojaam pärast iseseisvuse taastamist.

"Me pidime olema mõnes mõttes sellised Eesti MacGyverid, meil ei olnud soome televisiooni, me ei lugenud töötunde kokku, tahtsime ise leiutada asju, et elu edasi läheks, et see läänelikkus siia jõuaks. Me pidime mõtlema, kuidas üldse seda läänelikku poppi eraraadiot teha, mis saated seal on, mismoodi saatejuhid peavad üldse rääkima, see kõik oli täiesti uus," ütles filmi "Suletud linna pioneerid" autor Lauri Hermann.

Uus oli ka see, mida tehti Tartus Aida tänaval, Thalia videokinos. Toonased inglise filoloogia tudengid tõlkisid seal sadu lääne filme, mis üle Eesti levima hakkasid.

"Meil olid ainult vene tõlkega filmid, rahvas tahtis ikkagi eestikeelse tõlkega filme ja kui Tartust hakkas tulema vaimukate eestikeelsete tõlgetega asju, siis need läksidki massidesse. Tõlgiti neid ikkagi kolme meie põhilise staartõlkija poolt, kelleks olid Hannes Villemson, Lauri Rõuk ja Endel Valdas," ütles filmi "Suletud linna pioneerid" autor Erkki Ergma.

"Me ei teadnud, misasi see yogurt on, tõlgiti jogurt ja see läkski kõnekäibesse, samamoodi nagu näiteks french fries. Tänasel päeval me teame, et see on friikartulid, nagu tõlkis toona Lauri Rõuk," ütles Hermann.

Film "Suletud linna pioneerid" esilinastub 22. veebruaril Tartu Elektriteatris.