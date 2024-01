Kaisa Kuslapuu: alati on inimesi, kellele mitte miski ei meeldi

Kuslapuu sõnul tuli ettepanek kirjutada Tartu 2024 avamiseks laul nii palju varem, et ta ei hoomanud tol hetkel, mida see tähendab. "Eelmise aasta kevadel oli juba sellest juttu, aga pikalt on tundunud, et Tartu 2024 on alati olnud kuskil tulevikus, aga nüüd on see ometi käes. Selline austav ülesanne, kirjutada üks originaalmuusika pala, mis sobiks avamisele – olen väga rõõmus usalduse eest."

"Ta on üsna selline minu isiklik lähenemine või nägemus, kuidas mina enda kodulinna Tartut näen," kirjeldas Kuslapuu laulu. "Sellise tellimustöö puhul kratsisin ma pikalt pead – ei taha ju kirjutada sellist asja, millega keegi pärast rahul ei ole. Kuid pärast pikka üritamist mõtlesin, et suva, ma kirjutan sellise laulu, mille ma kirjutaks ilma mingite ettekirjutusteta ja siis tuli vist kõige õigem laul."

Kuigi Tartu 2024 avakontsert on veidi kriitikat saanud, siis seal kõlanud "Kunsti näha" on pigem kiidetud ja isegi esile tõstetud. "Alati on inimesi, kellele mitte miski ei meeldi. See kõlab võib-olla veidi kurjalt, kuid eestlastel on võime mitte mõelda enne, kui nad midagi ütlevad. Ilmselt peale vabariigi aastapäeva kontserte on sama teema, et inimesed üritavad lihtsalt kuidagi teada anda, et kas te arvestasite sellega, mis mulle meeldib, ja nad isegi ei ürita mõista," arvas Kuslapuu. "Minu arust oli kõik väga tore ja on muidugi tore, et inimestele see laul meeldis," lisas ta.

"Laulukirjutaja ja muusik oleks päris raske olla, kui ma võtaks kõike väga endasse," sõnastas Kuslapuu enda arvamuse üldise kriitika kohta. "Ma arvan, et põhiline on, kui sa ise tead, miks sa teed mingit asja ja kui sul on lõbus seda teha. Kui see mulle endale ei meeldi, siis see on täiesti mõttetu tegevus."

Kuslapuu ei oska konkreetselt välja tuua, mis teda Tartu juures tõmbab. "Lihtsalt tundub õige. See on sama küsimus, et miks sa kirjutad selliseid laule. Lihtsalt sellised lotoga määratud asjad, mis sulle võivad meeldida. Ma tunnen, et ma olen sattunud hästi õigesse kohta," märkis Kuslapuu.

"Siin on lihtne asju ise teha. Minu kogemus on olnud see, et kui sa soovid korraldada kontserti, siis see on lihtsam kui mõnes teises suuremas kohas. Ja ma saan sõpradele külla minna, ilma et peaks bussiga sõitma 40 minutit, mis on alati tervitatav," kiitis muusik Tartut.