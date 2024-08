Galerii: Tartus esietendus drag-lavastus "Siinpool sood"

Läbi töötubade, eriilmeliste lisaürituste ja koosloome panid kaheksa esinejat kokku etteasted, mis jäävad truuks drag-kunsti olemusele ja eripärale. Lavastus koosneb drag-esinejate soolodest, mis Masingu käe all ühendati tervikuks. "Koostöö esinejatega on olnud väga mõtlemapanev ja huvitav. Mulle meeldib, et puudutame lavastusega väga erinevaid teemasid, esindatud on nii poliitilisem kui poeetilisem lähenemine ning see on vaba reeglitest ja pseudointelligentsist," kirjeldab projekti Masing.

Lavastuse "Siinpool sood" etendajad on kõik aktiivselt tegutsevad drag-artistid. Olles osa Eesti drag-kultuurist, toovad nad selle lavale kõige ehedamal kujul. Kuigi projekti loominguline ja produktsioonitiim on tavapärase drag show formaadiga võrreldes suurem, teevad etendajad lisaks etteastetele ise oma kostüümid, grimmi, visuaali- ja helitöötluse.

Lavale astusid Anu the Drag Queen, Delfi Oraakel, Dykeonaut, Helmehirmutis, Labia Koidula, Molly Matrix, Oleandro ja Temake. Järgmine etendus toimub Genialistide klubis 12. septembril.

Projekti toetavad Kultuurkapital ja Baltic Drag King Collective. Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.