Arvustus. Näituseasutusi dräägides

Viimase pooleteise aastaga on toimunud kohaliku drag-skeene hüppeline elavnemine. Drag'iga on jõutud ka kaasaegse kunsti väljale – EKKMis toimus Jaanus Samma näituse raames drag-etendus ja praegu on Kogo galeriis üleval Baltic Drag King Collective'i näitus. Ruumi keskmes ripub mainitud kollektiivi ühe asutajaliikme ja näituse kuraatori Mētra Saberova loodud üleelusuurune karnevallik mantel. Eklektilise lapitekina on see kaetud jäädvustustega drag show'dest ja kollektiivi teistest tegemistest. Mantlit ümbritsevad eri drag-kunstnike kujundatud õhus hõljuvad bännerid, mis kujutavad kvääranarhismi, frustratsioone, fantaasiaid, elurõõmu ja eufooriat.

Näituse väljapanek mõjub galeriiruumis esialgu kentsakalt, kuid lähemal vaatlusel annab hästi edasi drag'ile omast isetegemise hõngu. Sünteetilised kangad ja narmendavad ääred meenutavad meeleavaldustel kasutatavaid lippe ja plakateid, kutsudes esile protestiesteetikat ja täites ruumi laetud energiaga. Kuigi näitus üksi jäi mõneti staatiliseks, kuna fotodega on performance-kunsti raske edasi anda, toetas seda tugev publikuprogramm, mille raames avati näitus drag show'ga ning toimusid Baltic Drag King 2023 võistlus (elagu Dykeonaut!) ja aruteluringid.

Drag'iga kunstigaleriis esinemine võimaldab kunstnikel mängida teistsuguse formaadiga ja katsetada asju, mis tavapärases klubikeskkonnas ehk ei töötaks. See annab drag-kunstile nähtavuse ja potentsiaalse tõsiseltvõetavuse kunstiliigina, avades seda laiemale publikule. Samas kaasneb sellega oht, et väljutakse turvalisest keskkonnast ja sisenetakse ruumi, kus publikul puudub vajalik kontekst nähtu mõistmiseks. Drag on kväärkogukonnas sündinud etenduskunsti vorm, mille keskmes on radikaalne identiteediga mängimine just turvalises ruumis. Drag-kunstnikud ei ole tihti etenduskunstide taustaga, vajalikud oskused on õpitud iseseisvalt, interneti või kogukonna abiga.

Meelelahutusliku kunstielamuse pakkumise kõrval võib ehk olla tähtsamgi esineja sisemine psühholoogiline protsess, mille käigus toimub vabanemine etendaja tavapärase kehalisuse ning sellega seotud ühiskondlike eelduste ja takistuste seatud piiridest. See on haavatav seisund, mille jagamine toetava publikuga saab olla äärmiselt vabastav, koguni maagiline kogemus, aga drag'iga vähe kokku puutunud inimesele võib see nähtamatuks jääda. Galeriikeskkonnas esinemine tekitab teistsuguse võimuvahekorra, mille puhul võib täheldada rohkem etteastete ja esinejate arvustamist kui nende tähistamist ja võimestamist.

Drag-kunsti laiemale publikule esitledes on ülioluline töötada selle kontekstualiseerimise kallal. Kogo galerii näitus koos publikuprogrammiga on hea näide sellest, kuidas institutsioonid saavad aktiivselt kväärkogukonda ja drag-kunstnikke võimestada, andes neile platvormi eneseväljenduseks, luues (tasustatud!) esinemisvõimalusi ja tegeledes teavitustööga. Tartu on kujunemas regulaarselt toimuvate drag-ürituste ja tugeva kogukonnatunnetuse toel jõudsalt Eesti drag-pealinnaks. Olen põnevil, mida tulevik toob.