Galerii ja video: EKKM-is avati rahvusvaheline grupinäitus "Meduusa naer"

Iraani kunstnik Chupan Atashi on tsensuuriga lähedalt kokku puutunud. Ta tegi endast Teherani tänavatel pilte, et näidata naise keha kohas, kuhu see justkui ei kuulu. Ta jätkas enda pildistamist ka 2010. aasta rahutuste ajal.

"Nende piltide pärast mind vahistati tol ajal ja sellest kasvas välja teine projekt. Kui ma olin vanglas, siis uurija ütles mulle, et ma ei tohi ennast pildistada, aga ma tohin pildistada lilli," selgitas Atashi ja lisas, et teda üritati lilledega asendada. "Lill kui ilus, üürike objekt ja midagi, mis ei kujuta endast ohtu."

Seejärel ta pildistas lilli mitte aias ega linnas, vaid neid, mis kasvasid kas läbi kivi või maantee veerel. Nii väljendabki ta allutatuse ja võimuga seotud küsimusi.

Näitusel "Meduusa naer" on väljas kaheksa kunstniku looming. "Selle näituse lähtepunktiks on essee "Meduusa naer", mis on kirjutatud 1970. aastatel ja see kutsubki meeskirjanike, meeskunstnike, meespsühhoanalüütikute käest naise seksuaalsuse käsitlust või naise keha käsitlust enda kätte tagasi võtma, seda ise väljendama," ütles kuraator Maria Helen Känd.

Kuigi naiste kehade kujutamine ühiskonnas on mitmekesistunud, on iluideaalid kuraatori sõnul endiselt äärmiselt ebaloomulikud. "Aga kahjuks seda kehade mitmekesisust taandab väga palju sotsiaalmeedia, kus me teame, et igasugused Instagramid, Snapchatid või mis tahes platvormid on noortele toonud väga väärastunud arusaama sellest, mis on ilus ja atraktiivne. Ma arvan, et see näitus natuke puudutab ka seda aspekti."

Näius "Meduusa naer" jääb EKKM-is avatus kuni 17. detsembrini.