EKKM-i näituse "Meduusa naer" kuraator: mind käivitas ideaalse keha kultus

"Siin on teoseid, mis käsitlevad just naise seksuaalsust ja minapilti, aga teiselt poolt on siin ka teosed, mis puudutavad seda, kuidas naine vaatab teisi kehasid või ka mehe keha," tutvustas Känd, kelle jaoks näituse koostamine on olnud ka isiklik teekond.

"Ma ei räägi siin ainult sotsiaalmeediast ja meediaruumist, reklaamindusest, aga ka pikemalt, kunstiajalooliselt, on ennekõike domineerinud meeskunstnikud ja nende vaade naise kehale, eriti alasti naise kehale. Ning isiklikult käivitas mind ikkagi see ilukultus või ideaalse keha kultus, mis on tegelikult väga represseeriv naisele ja psühholoogilist pinget tekitav," rääkis Känd, kes tõdes, et viimastel aastatel on reklaamimaailmas asjad siiski paremuse suunas liikunud.

"Kehade paljusus ja mitmekesisus on palju enam esil, aga sama suure laviiniga tuleb peale sotsiaalmeedia surve – me teame, kuidas tänapäeval teismelised teevad endale iluoperatsioone, sest nad tahavad välja näha nagu filtriga pildistatud inimene," lisas ta.

Skulptor Terje Ojaver on üks kaheksast näitusel üles astuvast kunstnikust ning see on tema esimene koostöö EKKM-iga. "Mulle tundus esiteks see idee väga intrigeeriv ja põnev. Alguses natuke ka kohutas, et minusugune inimene, naine, peaks siis oma seksuaalsusest ja erootilistest suundumustest rääkima oma kunsti kaudu. Aga ma siiski leidsin omas nišis selle väljundi, kuidas ma saan väljendada seda teemat enda jaoks ausalt ja teistele huvitavalt," rääkis Ojaver.

Maria Helen Känd tõdes, et Terje Ojaver on äärmiselt huvitav kontseptuaalne kunstnik ning näitusel on temalt väljas kaks figuratiivset skulptuuri, mis põhinevad Terje autoportreedel. "Terje tööd sisaldavad selliseid fantastilisi elemente – naine lemmiklooma nahast kraega ja naine, kes on roninud vannitoa riiulilt puulõhkumismasinale, mis võiks siis ilmestada muutust naise elus – ilupositsioonilt domineerivasse ja jõulisesse positsiooni."

Terje Ojaver kasutab oma töödes tihti enda nägu, sest see tundub kõige eetilisem. "Ma ei hakka teisi modelle kasutama, kuna see idee tuleb ju läbi minu enda, kas siis kogemuste, nägemuste või ennustuste – ja kui see on läbi minu tulnud – miks mitte enda nägu seal kasutada."

Näitus "Meduusa naer" jääb EKKM-is avatuks 17. detsembrini.