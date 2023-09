EKKM-i tegevjuht suurenenud toetusest: saame nüüd rohkem sisule keskenduda

Seni on skvotitud tööstushoonesse rajatud EKKM pidanud oma tegevust rahastama kultuurkapitali ja ajutiste toetuste abil. Alles pool aastat tagasi oleks hooaeg peaaegu et katkenud, kuna katus ei pidanud enam vett. Appi tuli aga kultuuriministeerium ning nüüd on EKKM tulevast aastast ministeeriumi eelarvereal, sest tegemist on kunstimaastikul olulise suunanäitajaga.

"Meile tähendab see rohkem stabiilsust, võimalusi ka maja ja ogranistasiooniga tegelda," rääkis EKKM-i tegevjuht, kuidas uus toetus nende tegevust muudab. "Piltlikult öeldes mu armsad kolleegid ja kuraatorid vabanevad võib-olla osaliselt lume rookimisest, remonditöödest, lehtede koristamisest ja sellistest asjadest ja saame tõesti palju rohkem sisule keskenduda."

"180 000 ei kata nende näitusekulusid, nii et näituste osas peavad nad lahendusi ise leidma, see võimalus on kulka kaudu olemas," sõnas kultuuriminister Heidy Purga. "Aga medali teine külg [on] – mis on selle otsuse juures kultuuripoliitiliselt siiski väga oluline – et kulkas vabaneb 120 000 eurot rakendava ja kujutava kunsti sihtkapitalis, mida saavad taotleda kõik valdkonna tegijad üle Eesti," lisas ta.

Remondivajadus on endisel katlahoonel siiani suur, majas puudub küttesüsteem ja detsembrist kevadeni seal näituseid teha ei saa. Muuseumi tegevjuht Kadi Kesküla ütles, et linnaga on praegu väga head suhted ja abi loodab EKKM saada viie aasta pärast algavalt piirkonna arenduselt, kui remonditakse ka muuseumihoone.

"Linn plaanib meie kõrvalkrundile arendada uue kultuuriasutuse ja sellega koos meie ajalooline hoone renoveerida ja meile vajalik juurdeehitus rajada," rääkis Kesküla. "See ei juhtu homme ega ülehomme, aga [aastal] 2029 on avamine."