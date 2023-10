Kadi Kesküla: loodame EKKM-i katuse lähinädalatel korda saada

Uue katuse sai Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum alles selle aasta alguses. "See tegelikult päästis meid suvevihmade eest. Kui me poleks aasta alguses katust parandatud saanud, oleks EKKM pidanud suvel vihmadega kindlasti kinni olema," märkis Kesküla.

Kesküla selgitas, et tugevad tormituuled kiskusid laupäeval muuseumi katuse merepoolsest nurgast lahti. Lisaks kukkus lipumast ja mitmed maja ümber olevad esemed lendasid minema. Lahti tulnud katusest kuulis muuseumijuht Kai kunstikeskuse juhilt, kes talle helistas. "Mina olin muidugi just teatris maha istunud. Tõusin siis püsti ja jooksin etenduselt ära ning tulin siia tagasi," meenutas ta.

EKKM-i juhi sõnul päästis maja suuremast kahjust muuseumi katusel olev HOLY-silt, mille peale lipumast kukkus. "Ehitusinimesed ütlesid, et need tähed päästsid maja. Kui see raske lipumast oleks kukkunud katusele, oleks kahjud märkimisväärselt suuremad olnud."

Kesküla nentis, et laupäeva õhtul siiski midagi ette võtta ei saanud – tuul oli nii tugev, et muuseumi juures oli ohtlik viibida. "Ega praegu ka katuselt need plekitükid ja -ribad siin ükshaaval kukuvad," tõi ta välja.

Esmaspäevaks piirati kogu muuseumit ümbritsev ala ning katusefirma on valmis parandustöödega pihta hakkama. "Ma loodan väga, et me saame lähinädalatel selle taastatud. Õnneks pole terve katus kahjustunud, vaid üks märkimisväärne osa."

Kuigi tormituuled räsisid eelkõige muuseumi katust, ei ole vihm majja jõudnud. "Me loodame väga, et kui me homme katuseparanduse uusi töid alustame, ei ole vihm veel sisse pääsenud. Meil on kolmandal korrusel Jaanus Samma suur vaip ja oleme just kokku leppinud, et see vaip läheb Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogudesse edasi. Ma nii väga loodan, et see vaip ei kahjustu," rääkis Kesküla.

Kesküla avaldas lootust, et muuseum saab kolmapäeval uksed siiski avada, sest veel viimast nädalat on avatud Jannus Samma näitus "Raudmehed". "Me ei taha nüüd päevagi sellest kulutada," märkis ta ja lisas, et enne seda tuleb ka teiste tormikahjudega tegeleda – näiteks on vaja puu otsa lennanud materjalid alla tuua. "Me pole seda välja nuputanud, kuidas me need sealt ülevalt kätte saame. Ühesõnaga tegemist on."