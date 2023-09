EKKM-i tegevustoetus stabiliseerub ja suureneb 30 000 euro võrra

"Eesti kaasaegse kunsti üks viimaste aastate silmapaistvamaid vedureid on pidanud tegutsema väga keerulistes tingimustes, kuid vajab hea töö jätkamiseks stabiilset rahastust. EKKM-is on tööl kõrgel tasemel professionaalid ning muuseum on oma heade näitustega silma paistnud nii Eesti kunstielus kui ka äratanud tähelepanu rahvusvaheliselt. Kuigi EKKM on hoidnud kõrget kunstilist taset väikeste eelarvevahenditega, siis loodan, et püsivama rahastuse toel puhkeb see asutus veelgi rohkem õide," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

"Kesksete näituseasutuste tegevustoetuste Kultuurkapitalist välja toomine on olnud kunstivaldkonna eestkõnelejate selgelt sõnastatud soov juba mõnda aega, seda otsust on valdkonnas oodatud kaua. Kultuurkapitalis vabanenud vahendid jõuavad läbi projektide otse kunstivaldkonda, seega on sellel otsusel tervele kunstivaldkonnale ja seal tegutsevatele loojatele suur positiivne mõju," lisas minister.

Seni sai EKKM Kultuurkapitalilt tegevustoetust 120 000 eurot ja kultuuriministeeriumilt tegevustoetust 30 000 eurot aastas. Järgmisest aastast hakatakse toetust maksma otse kultuuriministeeriumi eelarvest, millega vabanevad kultuurkapitalis vahendid teisteks kunstivaldkonna projektideks. Ministeerium lisab toetusele nüüdsest 150 000 eurot, seega on järgmisest aastast kokku riigipoolne tugi EKKMile aastas 180 000 eurot.