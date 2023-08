Jaanus Samma: ajalugu avab fantaasiakanalid

Samma selgitas, et pealkiri "Raudmehed" on irooniline. Näitusega proovib ta haarata mehekeskset maailma, kus saavad kokku väga erinevad ja vastuolulised tegelased ja asjad, nagu Kalevipoeg, Konstantin Päts, viikingid ja Belvedere Apollo kuju. Näitus pakub autori sõnul nii huumorit kui mõtlemist.

"Raudmehed" pakub osadele külastajatele kindlasti ka taasavastamist. Tegu on jätkuga Samma kureeritud näitusele Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis "Vaikelud rahvuslikel motiividel", kus ta käsitles rahvuslikke mustreid ja motiive eesti tarbekunstis ja graafikas 1930.–1950. aastatel.

Kunstniku jaoks on EKKM-i hoones isikunäituse korraldamine suur privileeg, kuid on ka olnud väljakutseid. Autor usub, et näitus pakub inimestele, kes on EKKM-i ruumiga tuttavad, mõningaid üllatusmomente, kuna hoone keeruline rohkete treppide ja koridoridega planeering suunas ülespanekul ruumi ümber mõtlema.

Ajaloopärandi uurimisega kavatseb kunstnik ka jätkata. Sammat huvitavad eelkõige ajamasinad, nagu fotod ja vanad esemed. "Ajalugu avab mingid fantaasiakanalid ja pakub palju mõtlemisainet."

Jaanus Samma isikunäitus "Raudmehed" jääb EKKM-is avatuks 15. oktoobrini.