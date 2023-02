Kultuuriministeerium eraldab EKKM-ile katuse parandamiseks 20 000 eurot

Maja, kus EKKM tegutseb, on 450-ruutmeetrine vana tööstushoone, mis on renoveerimata ja küttesüsteemita, eriti kahjustab hoonet katkisest katusest läbi sadav vesi. Kultuuriministeerium on siiani andnud muuseumi tegevuskuludeks 30 000 eurot aastas ning lisaraha taotlused tagasi lükanud.

Kultuuriminister Pirter Hartman sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et muuseumi sõnul kulub katuseparandusele hinnanguliselt 20 000 eurot. "Sellega oleme valmis kohe appi tulema," kinnitas minister ning lisas, et kui katus on parandatud, vaadatakse, kuidas ja kuhu sealt omakorda edasi minna saab.

EKKM-i tegevjuht Kadi Kesküla kinnitas, et muuseum on saanud kultuurministeeriumilt lubaduse, et tilkuv katus parandatakse ära. Küll aga on Kesküla sõnul mure siiski suurem ja üldisem.

"Meie mure on kultuurivaldkonna rahastamine laiemalt. Ka selles osas arutlesime ja me väga loodame, et kevad on ehk parem aeg, kus me saame täna arutatu põhjal edasi minna," rääkis ta.