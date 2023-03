EKKM ja Kinoteater avavad muuseumi hooaja talgupäevaga

26. märtsil toimub EKKMi ja Kinoteatri ühine aktsioon, kuhu on kaasatud vabatahtlikud talgulised eri kultuurivaldkondadest ning mille raames seatakse muuseum valmis uueks näitusehooajaks.

Solidaarsusavaldusena ja märgina kultuurivaldkondade vahelisest koostööst viivad EKKM-i ja Kinoteatri meeskonnad läbi EKKM-i jaoks igakevadise talgupäeva, et muuseum saaks aprillis alustada järgmist näitusehooaega. EKKM-i maja kui endine Tallinna elektrijaama abihoone on soojustamata ja selle halva seisukorra tõttu püsib muuseum kõige külmematel talvekuudel suletud.

Talgupäeva käigus asuvad tööle ligi 30 vabatahtlikku, kelle hulgas on ka palju vabakutselisi loovisikuid, et teha EKKM-is värvimise, pesemise, riisumise, kleepimise ning lammutamise töid. Publikul on võimalik tulla majaga tutvuma ning osaleda neljal tasuta tuuril muuseumis ning selle õuealal (kell 12, 13, 15 ja 16).

Ühise aktsiooni ja talgupäeva idee kasvas välja Kinoteatri otsusest 2023. aasta alguses anda oma Kultuuriministeeriumi tegevustoetusest 10 000 eurot EKKM-ile. Ühendades nüüd aktsiooniks jõud, soovivad EKKM ja Kinoteater rõhutada kultuurivaldkondade võrdse kohtlemise vajadust ning juhtida muuhulgas tähelepanu vabakutseliste loovisikute sotsiaalkaitse küsimustele. "Tahame süvendada läbikäimist ja koostööd teatri-, kunsti-, ja muude loomeväljade vahel," selgitasid Paavo Piik ja Henrik Kalmet Kinoteatrist. "Et igaüks ei võitleks kümne küünega oma rahastuse eest, vaid otsiksime võimalusi ja näeksime suuremat pilti."

Kinoteatri toetuse suunab EKKM purunenud akende parandusse ja laguneva maja kriitilistesse remonditöödesse. Tänu Kultuuriministeeriumi viimatisele erakorralisele toetusele on EKKM-il nüüd võimalik teostada ka katuse parandus. "Alustame oma 17. tegevusaastat lootusrikkana, eriti tänu Kinoteatri toetusavaldusele, sest ees on ootamas tihe hooaeg näituste, kontsertide ja intrigeerivate koostööprojektidega," ütleb EKKM-i tegevjuht Kadi Kesküla.

EKKM avab hooaja esimese näituse 14. aprillil.