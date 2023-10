Telliskivis näeb noorte maalikunstnike teoseid näitusel "Osta noort kunsti"

Näituse korraldaja Reigo Kuivjõe sõnul on näitus iga aastaga aina kasvanud – sel korral laekus üle 200 töö, millest välja valiti 80.

"Ma ise olen seda meelt, et käimas on väga viljakas ja tugev põlvkond uusi maalikunstnikke ja kunstnikke, kelle seas on olemas kindlasti uued Jüri Arrakud, Kaido Oled, Marko Mäetammed, Jaan Toomikud," rääkis Kuivjõgi ja arvas, et selle selektsiooni teeb aeg. "Noor kunst on alati erinenud laiemast kunstiväljast selle poolest, et nad on lärmakamad, paistavad rohkem silma, otsivad oma käekirja ja on uljamad. Noortega on häda see, et iial pole teada millal külm nad ära võtab," nentis näituse korraldaja.

Kuivjõgi meenutas, kuidas näituse algusaastatel olid alghinnad kahekohalised ja kunstnikud ostsid tihti ise teineteise teoseid. "Täna on ikkagi päris ostjad ja tugevad kogujad on noore kunsti formaadi üles leidnud põhjusel, et kui nende seas on tuleviku suur talent ja üleilmselt nime tegev kunstnik, siis alati jahitakse nende noorusaegseid teoseid," tõi ta välja.

Töödega on Telliskivi loomelinnaku Rohelises saalis aega tutvuda kaks nädalat. Näitus päädib 25. oktoobril oksjoniga, mille alghinna määravad kunstnikud ise.