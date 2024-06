Villem Varik: Valga Glow on võtnud omaks ausa tasustamise põhimõtted

Kas saaksite kirjeldada Valga Glow kontseptsiooni – miks otsustasite ürituse korraldada just Valga lähedal ja kust see idee sündis?

Villem: Valga Glow idee sündis ühel Vürtsi peol Hallis, kui arutasime Artur Läätse ja Sofiia Ratsiukiga eesti esinejate tasustamise üle. Vahetult enne seda olin sattunud külastama Valga lähistel tegutsevat raketibaasi. Idee festivaliks oli juba podisemas ning mind inspireeris mõte teha festival, kus on võetud omaks ausa tasustamise põhimõtted. Teadsin, et tahan seda teha kahe lavaga, millest üks oleks vastukaaluks techno-muusikale – jäi vaid üle panna kokku tiim eesti kultuurisündmuste valdkondade paremikust.

Kuidas leidsite endise raketibaasi?

Villem: Kuna tegeleme paljuski ka erinevate kultuuriasutuste projektijuhtimisega, kutsus Raketibaas mind 2023. aasta suvel oma projektijuhiks. Juba siis mõtlesin, et koht on perspektiivikas: ümbruses sarnaseid sündmusi ei toimu, rongiga saab ligi ning juunis on sarnaseid üritusi vähe, nii sai valitud kuupäev. Asukoht on tõesti eriline: endine raketibaas keset lopsakat metsa. Elektrooniline tantsumuusika, eriti selline, mis meie programmis on, töötab selliste keskkondadega väga heas sünergias.

Millest olete lähtunud festivali programmi kokkupanemisel?

Villem: Programmi kureerivad sel aastal Artur Lääts ja Kaido Kirikmäe. Artur lähtus sellest, et kaasata võimalikult suur hulk eesti tippartiste ja uusi tulijaid. Kaido Kirikmäe on aastaid korraldanud Kukemuru Ambienti ning kureerinud ambient-muusika lavasid ja festivale, tema valimine oli no-brainer.

Ambient'i väga elektroonilise muusika festivalidel kohalikul tasandil ei kohta, kuna see on rohkem kulgemis- kui tantsimismuusika. Millest selline idee?

Kaido: Tegelikult pole selline lähenemine otseselt midagi uut, elektroonilise klubimuusika hiilgeajal ehk siis 90ndate esimeses pooles kõndisid nii tantsulisem pool kui ka ambientsem suunitlus tihtilugu käsikäes ja isegi tänasel päeval pole tantsumuusika ja ambient'i sümbioos kuhugi kadunud. Selline vaheldus teeb ühele heale muusikasündmusele alati head – kui on ühel hetkel soov, siis tantsid unustuseni ja mingil ajal vaatad hoopis tähistaevast ning kuulad taustaks sügavama sukeldumisega helimaastikke.

Mida soovitate festivali külastajatele?

Villem: Võtke programmist ja lisategevustest maksimum, osalege töötubades, külastage partnerfestivali Valga Hot Shorts, tutvuge uute inimestega, uudistage ja nautige suve algust täiel rinnal. Ja otseloomulikult tantsige! Hingega!