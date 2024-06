Esimest korda toimuv Valga Glow täidab endise raketibaasi elektroonilise muusikaga

Festivalil astub üles 41 aritsti, kes viljelevad muusikat alates alternatiivsemast klubimuusikast kuni introspektiivse seisundimuusikani.

Techno-muusikale pühendatud lava kureerib Halli programmijuht, DJ Artur Lääts. "Programm on eelkõige läbilõige sellest, mis on kaasaegses techno-skeenes huvitavat ja põnevat ning esindatud on ka legendaarsed figuurid Eesti technomuusika ajaloost. Ehk siis erinevate generatsioonide ristumine, kui nii võib öelda," avas Lääts programmi tausta.

Ambient- ja eksperimentaalsemale elektroonilisele muusikale keskenduva lava kuraator on Kaido Kirikmäe, kes on kaasanud programmi esinejaid Eestist, Lätist, Soomest ja Inglismaalt. "Esimest korda toimuv Valga Glow toob omal moel tagasi 90-ndate alguse reiviajastu tähesära, kus ühes ruumis ja atmosfääris eksisteerisid samaaegselt ja üksteist toetades nii klubilisem underground techno kui ka seina taga mediteerivam ambient-heli," ütles Kirikmäe.

Festivali peakorraldaja Villem Varik lisas, et Valga Glow eesmärk on tekitada kaasaegne, tehniliselt võimekas ning hästi kureeritud elektroonilise muusika festival ka Lõuna-Eestisse, kust see on siiamaani puudunud.

Festivalil astuvad teiste seas üles Merimell, Bert on Beats, Hugo Mesi, Jayet Al UK-st, Rinneradio tegelased Aleksi Myllokoski & Tapani Rinne Soomest, Misha Panfilov, Mihkel Maripuu, Artur Lääts, Janek Murd ja Galaktlan.