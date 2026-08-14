Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

14.-16. augustil toimub Tallinnas Noblessneris asuvas klubis Hall üheksandat korda elektroonilisele ja eksperimentaalsele muusikale keskenduv festival Dark Side of the Moon festival. Katkematu 48 tunni jooksul astub üles üle 30 artisti Eestist ning mujalt Euroopast.

Välisartistidest astuvad üles Berghaini pikaaegne resident ning plaadifirmade Klakson ja Dolly juht Steffi, Manchesteri peosarja Meat Free kaasasutajad Blasha & Allatt, Londoni peosarja ja plaadifirma Cartulis Music eestvedaja Unai Trotti, Slow Life kollektiivi kaasasutaja Laurine, Brüsselis tegutsev Hicham ning Soome tegijad Jeku, Ojelma, Una, Joni DJ ja Denzel.

Kodumaisest programmist astuvad pealavale Artur Lääts, Rästas, Fakign, Micaxsan, Sassbass, Katja Adrikova, Labrighli ja Meelis Vili. Mesilas mängivad Kin Spin, plaadifirma Plastik, Tanel ning Charch. Suvila terrassil astuvad üles Rebane, Acid Grooves, Minimal Crew, Arto, Mava, Noa ja Jaan.

Festivali avab reedel kell 23 Mesila laval Kin Spin ning punkti paneb pühapäeva õhtul kell 19 Suvila terrassil prantslane Hicham.

Dark Side of the Moon toimus esmakordselt 2018. aastal ning selle eesmärk on pakkuda kuulajatele laialdast valikut elektroonilist muusikat. Festivali programm tutvustab omanäolise käekirjaga kohalikke artiste ja uusi tulijaid ning toob koju kätte elektroonilise muusika tipptegijaid mujalt maailmast.