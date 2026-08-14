X!

Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

Muusika
Dark Side of the Moon
Dark Side of the Moon Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

14.-16. augustil toimub Tallinnas Noblessneris asuvas klubis Hall üheksandat korda elektroonilisele ja eksperimentaalsele muusikale keskenduv festival Dark Side of the Moon festival. Katkematu 48 tunni jooksul astub üles üle 30 artisti Eestist ning mujalt Euroopast.

Välisartistidest astuvad üles Berghaini pikaaegne resident ning plaadifirmade Klakson ja Dolly juht Steffi, Manchesteri peosarja Meat Free kaasasutajad Blasha & Allatt, Londoni peosarja ja plaadifirma Cartulis Music eestvedaja Unai Trotti, Slow Life kollektiivi kaasasutaja Laurine, Brüsselis tegutsev Hicham ning Soome tegijad Jeku, Ojelma, Una, Joni DJ ja Denzel.

Kodumaisest programmist astuvad pealavale Artur Lääts, Rästas, Fakign, Micaxsan, Sassbass, Katja Adrikova, Labrighli ja Meelis Vili. Mesilas mängivad Kin Spin, plaadifirma Plastik, Tanel ning Charch. Suvila terrassil astuvad üles Rebane, Acid Grooves, Minimal Crew, Arto, Mava, Noa ja Jaan. 

Festivali avab reedel kell 23 Mesila laval Kin Spin ning punkti paneb pühapäeva õhtul kell 19 Suvila terrassil prantslane Hicham.

Dark Side of the Moon toimus esmakordselt 2018. aastal ning selle eesmärk on pakkuda kuulajatele laialdast valikut elektroonilist muusikat. Festivali programm tutvustab omanäolise käekirjaga kohalikke artiste ja uusi tulijaid ning toob koju kätte elektroonilise muusika tipptegijaid mujalt maailmast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:20

Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

14:17

Pildid: Uue Kunsti Muuseumis avati Harkivis tegutseva kunstistuudio väljapanek

13:51

Eesti lühifilm "Surm on raskem kui murtud süda" pälvis Hollywoodi lühifilmide festivalil tunnustuse

13:47

Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

12:32

Dirigent Maria Seletskaja: sotsiaalselt olen kahe maailma vahel

10:58

Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

10:53

Sinijärve raamatusoovitused: Anneli Fichteliusi "Rannarahva" romaanisari on mõnes mõttes tammsaarelik

09:51

Keelesäuts. Kes ei tööta, see ei söö

09:00

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

13.08

Galerii: Nõmmel avati animalavastaja Natalia Mirzoyani isikunäitus

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.08

Arvustus. The Cure pani tihedale kontserdisuvele võimsa punkti

12.08

Arvustus. Elegantse Eino Baskini sakiline kardiogramm

09:00

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

13:47

Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

12.08

Eesti keeles ilmus Itaalia verismi tippteos "Perekond Malavoglia"

13.08

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

10.08

Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

10:58

Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

09:51

Keelesäuts. Kes ei tööta, see ei söö

13.08

Piret Jaaks: praegu on naiskirjanduse õitseaeg

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo