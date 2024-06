Valga Hot Shorts festivalile jõuavad lühifilmid 16 riigist

Viie kassetina on pakendatud filmid 16 eri riigist (Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Poola, Lõuna-Aafrika Vabariik, Brasiilia, Prantsusmaa, Hispaania, Türgi, Kanada, Malaisia, Indoneesia, Saksamaa, Bulgaaria, Filipiinid), mis on kooskõlas Tartu 2024 üldteemaga "Ellujäämise kunstid". Kokku näeb 39 filmi, neist 21 filmi ning noortefilmid, mis festivali raames luuakse, linastuvad Eestis esmakordselt.

Kassettide ehk võistlusprogrammide pealkirjadeks on "Teine, see olen ka mina", "On okei olla kurb", "Jagatud rõõm", "Maaga sõbrunemine" ja "Maagiline mõtlemine". Festivalil uuritakse, mida on vaja teha selleks, et end iseenda eest päästa ja kaardistada võimalikke marsruute looduse ning inimkonna lepitamiseks.

"Teine, see olen ka mina" kassetist leiab teistes seas 2022. aastal Locarno filmifestivalil esilinastunud ja seal Kuldse Leopardi auhinna võitnud Carlos Segundo lühifilmi "Suur pauk" Eesti esilinastuse. Eesti filmidest linastuvad Kristina Lilase lühidokumentaal Eesti hoolekande argipäevast "Seltsilised" ja Pirte Laura Lemberi "Eimiski on vaikne", milles lärmitsev olevik kohtub küsitava tulevikuga.

"Jagatud rõõm" toob publikuni 2023. aastal Clermont-Ferrandi filmifestivali parima komöödia preemia laureaadi "Reisijannad", milles kolm hiljuti oma abikaasad matnud sõbrannat lähevad esimesele ühisele sõbrannade reisile. Eesti tegijatelt tuleb näitamisele Ivar Murru doku-slasher "Kihnu maraton" ning Taavi Aruselt legendaarseks saanud "Sitta kah".

"Okei on olla kurb" programmi kuulub 2022 Annecy filmifestivali parima Prantsusmaa lühianimatsiooni laureaat "Lugu kahe trompetiga", mille Eesti esilinastus toimub Valgas. Veel näeb näiteks Saksa 1970. aastate melodraamat "Naistele" ja Teresa Väli filmi pulmaööst.

"Maaga sõbrunemine" annab muuhulgas sissevaate pärast maailmalõppu ringi luusivate kummituste eludesse ("Pärast maailmalõppu" - Florentina Gonzalez), piilub ookeanide sügavusse ("PLSTC" - Laen Sanches) ja sukeldub prügisorteerimise ohtlikku maailma ("Rentsli krahvid" - Raoul Kirsima).

"Maagiline mõtlemine" viib filmivaataja aga Brasiiliasse ("Kasinus"), Läänemerele ("Ei oska ennast aidata") ja Filipiinidele ("Tukkujate paradiis"). Eesti film ""511 parimat sekundit kinos" avab ukse aga hoopis kino projektsiooniruumi.

Kogu programm on leitav SIIT.

Parima filmi valib välja žürii koosseisus Sander Joon, Aurelia Aasa, Andrei Liimets.

Festivali raames linastub põhiprogrammile lisaks legendaarne "Karikakra mäng", kus tuleb näitamisele kolm 1977. aastal tehtud tudengifilmi, mille tegevus toimub 1930. aastate Eestis. Tegemist on toonaste noorte filmitegijate Peeter Urbla, Peeter Simmi ja Toomas Tahveli esimeste tähtsamate filmidega.

Kõigi filmide operaatoriks on Arvo Iho ning kahe filmi juhendaja oli Andrei Tarkovski.

Veel linastub festivalil värske lühidokkide kogumik "Metsik Lõuna".

Valga Hot Shorts ehk VHS on Tartu 2024 programmi kuuluv ning tänavu esimest korda toimuv lühifilmide festival, mis leiab aset 28.06.–30.06.2024 Valgas. VHS on žanripiirideta festival, mis ütleb, et Valgasse tulek on ääremaa avastamisretk: kombatakse piirilinna piire ja kasutatakse ära kaugust traditsioonilistest keskustest kui võimalust seikluseks.

Linastustele lisaks toimuvad vestlused, festivali esimesel ja teisel päeval toimuvad järelpeod, 26.06–28.06 toimetavad Valga noored filmitöötoas, kus valminud filmid linastuvad 29.06.