Tartus toimub nädalavahetusel maailma esimene saunaarutelufestival

Festivalialal on avatud 13 erinevat sauna, kus on 11 arutelulava – saunalava ongi koht aruteludeks. Kõik arutelud peetakse dialoogivormis, st kõik saunalised osalevad vestlustes. Eesmärk on luua usalduslik keskkond, mis on saunas loomulik ja tavapärane. Arutelud peetakse ilma tiitliteta, neid ei salvestata ega striimita.

"Tänane ühiskondlik debatt on enamasti täis viha ja vastandumist. Saunalavadel praktiseeritav dialoog tuleb viia inimesteni," leiab ürituse vastutav produtsent, Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.

Festival sünnib soomlaste ja eestlaste koostöös. Emajõe rannale jõuavad valdavalt eesti saunad, Oulu 2026 meeskond ehitab pop-up sauna kohapeal. Festivalile tuuakse ka rindesaun, suur telksaun, mida testitakse esimest korda "Alasti tõe" festivalil. Rindesaun jõuab pärast festivali Ukrainasse Saunas for Ukraine ja HUUM ühise heategevusprojekti raames, mis kogub vahendeid auto- ja pesemissaunade sisustamiseks. Praeguseks on varustatud saunadega viis autot ja veel viis on plaanis juurde ehitada.

Festivali erisaun on Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi poliitiliste saunaarutelude sari. Laupäeval, 11. mail muutub Signildi saunalaev neljaks tunniks "eurolaevaks," kus räägitakse Euroopa Liidust – Eestil täitus just 20 aastat Euroopa Liidu liikmena.

Saunaaruteludes on moderaatorite roll erinev tavapärastest paneelvestlustest või intervjuudest. Moderaator lükkab arutelu käima, kuid selle suuna määravad osalejad. Dialoogivormi mõte on kuulata teisi, haakuda eelkõneleja jutuga, rääkida oma kogemustest. Eesmärk ei ole vaidluses kedagi "võita" ega veenda oma arvamuse õigsuses, vaid arendada ja laiendada mõtet. Dialoogimudel on kohandus Soomes välja töötatud Erätauko (Aeg maha/Timeout) meetodist.

Arutelu eestvedajateks (leilimeistriteks) on teiste seas "saunaminister" Rein Sikk, filmi "Savusanna sõsarad" produtsent Marianne Ostrat, kirjanik Mika Keränen, Levila asutaja Daniel Vaarik, Tampere vanima avaliku sauna Rajaportti saunakütja Alexander Lembke, metsaekspert Liis Kuresoo jpt.

Saunad jagunevad kolmeks teemaks: Rohe (keskkond/rohemõtlemine), Rehe (traditsioonid) ja Rahu (rahu). Festival lõpeb mõlemal päeval rahustava saunatseremooniaga.