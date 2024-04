Anna Hintsi ja Tushar Prakashi uus lühifilm esilinastub Cannes'i filmifestivalil

Lühimängufilm "Sannapäiv" valmis Anna Hintsi ja Tushar Prakashi ühise loominguna. Anna Hintsi sõnul on suitsusaun jätkuvalt inspireeriv keskkond, kus inimestevahelisi suhteid vaadelda. "Kui "Savvusanna sõsarad" viis meid naiste maailma, siis "Sannapäiv" viib meid meeste maailma ning puudutab lähedust meeste vahel. Kriitikute nädal on fantastiline võimalus. See, et kino sünnimaa kriitikud näevad selles lühikeses poeetilises filmikeses värskust ja omapära, rõõmustab väga ning annab julgust oma asja edasi ajada."

Režissöör Tushar Prakashi jaoks on "Sannapäiv" isiklikult puudutav film. "Olen lapsepõlvest saati heidelnud traditsiooniliste piirangutega ja survega olla tugev mees. Lühimängufilm "Sannapäiv" uurib neid salajasi teemasid, mis peituvad jõulisuse ja mehelikkuse loori taga – omamoodi on see jätk teemadele, millest rääkis ka meie dokumentaalfilm "Eesti Mees". Mul on au esilinastada filmi Cannes'i rahvusvahelise publiku ees. Minu jaoks on sügavalt liigutav, et midagi nii kohalikku ja isiklikku resoneerub nii globaalsel tasandil."

Produtsent Johanna Maria Paulsoni sõnul on "Sannapäiva" esilinastumine Kriitikute nädala raames erakordne sündmus. "Meil on suur au näidata filmi festivalil, kust on varasemalt tuule tiibadesse saanud filmimaailma ühed tunnustatumad autorid. "Sannapäiva" võtted toimusid möödunud suvel Võrumaal, kus meie väike võttemeeskond ja näitlejad põimusid kohaliku kogukonnaga, mis muutis kogu protsessi tavapärasest erinevaks ning eriliseks. Suurel osal selle filmi tegijatest on lähedane side Lõuna-Eestiga ning filmis kõlavad nii eesti kui ka võro keel. Anna ja Tushari kaasloominguna sündis õrn ja piirideüleselt mõistetav lühifilm, mida rikastavad ainult Eestile omased elemendid," lisas Paulson.

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp kinnitas, et Cannes'i filmifestival on suurepärane võimalus teha Eesti filmitegijad Anna ja Tushar rahvusvaheliselt nähtavaks ning seeläbi jõuliselt kogu meie filmindusele tähelepanu tõmmata.

Filmi "Sannapäiv" stsenaristid ja režissöörid on Anna Hints ja Tushar Prakash. Produtsendid on Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä (Stellar Film), operaator Ants Tammik, kunstnik Inga Vares, monteerija Emeri Abel ja helirežissöör Tanel Kadalipp. Filmis mängivad peaosades Agur Seim ja Rasmus Kaljujärv. Kõrvalosades astuvad üles Olev Pant, Karep Rutov, Tarmo Lõiv, Priit Bulin, Marianne Kütt, Marin Mägi-Efert, Kaja Solom, Liina Prii.

1962. aastal Prantsuse Filmikriitikute Liidu loodud kriitikute nädal on osa Cannes'i filmifestivalist keskendudes noorte filmitalentide avastamisele. Selle raames linastuvad nii täispikad kui ka lühifilmid. Film "Sannapäiv" konkureeris 2150 "Kriitikute nädalale" esitatud lühifilmiga ning valiti kolmest filmist koosnevasse erilinastuse programmi.

Eesti filmidest on varem Cannes'i filmifestivali raames linastunud Rao Heidmetsa animafilm "Papa Carlo teater", Peeter Simmi mängufilm "Inimene, keda polnud" ja Kadri Kõusaare mängufilm "Magnus". Lisaks linastus Eesti vähemuskaastootmises valminud film "Kupee nr 6" Cannes'i võistlusprogrammis 2021. aastal.