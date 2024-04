Anna Hintsi lühimängufilm võitis San Sebastiani inimõiguste filmifestivalil auhinna

San Sebastiani inimõiguste filmide festival on algatus, mis on osa projektist San Sebastian, Space for the Culture of Peace. Festivali eesmärk on edendada suuremat teadlikkust, julgustada arutelule ja anda kodanikele rohkem teavet inimõiguste kohta.

Noorte žürii, mille auhinna "Pimeala" võitis, valitakse spetsiaalselt välja 18- kuni 30-aastastaste noorte seast. Auhinda käis kohapeal vastu võtmas stsenarist Tushar Prakash. San Sebastian Human Rights Film Festivalil noortežürii auhinnaks oli 3000 eurot.

Režissöör Anna Hintsil on suur rõõm, et "Pimeala" noori kõnetas. "Filmi tegevustik toimub küll Indias, kuid tegelikult see pole ainult India lugu, vaid ka Eesti lugu või Hispaania oma, sest läbi internetis leviva lapspornograafia on filmi peategelane Surya meie kõigiga seotud. Surya on kui koondportree kõigist neist, kelle häält me ei kuule, kuid kelle hääl vajab kuuldavaks tegemist," lisas ta.

"Pimeala" peategelane on teismeline tüdruk Surya, kes leiab India pealinna üüratult prügimäelt fotokaamera. Kaamera avab tüdruku silmad teda ümbritsevate naiste rääkimata lugudele. Filmis, kus dokumentalistika ja fiktsioon segunevad, keskendutakse prügikorjajate kogukonnale, kes proovib leida oma kohta maailmas keset prügi ja kõrvetavat kuumust.

"Pimeala" valiti Tampere filmifestivali võistlusprogrammi 6546 filmi seast, lisaks võitis ta 2021. aastal Baltic Pitching Forumil Baltic Producers MEDIA auhinna ning telekanal France 3 on praeguseks juba ostnud filmi õigused.