Anna Hintsi lühifilm "Pimeala" võitis Pariisis kaks auhinda

"Pimeala" võlus Pariisis nii põhivõistluse žüriid kui ka tudengižüriid oma meisterliku filmikeele ja tugeva emotsionaalse laenguga. "See film paistab silma oma meisterliku lavastuse, visuaalse ilu ja jõulise sõnumiga. Kuid ennekõike on see film, mis liigutas meid kõiki sügavalt. Meil on au tunnustada filmi, mis on ühtaegu väljakutsuv ja valgustav, toores aga ka poeetiline. Lühifilm, mis viib sügavalt hinge raputavale teekonnale ning ühendab meid ainulaadse filmikeele kaudu. Lühidalt öeldes: puhas filmikunst," selgitas žürii.

Lühifilmi Prantsuse kaastootja Emilie Dubois märkis, et tal oli suur au esindada filmi esmakordselt Pariisis täis saalile Paris Courts Devant festivalil, mis tähistab järgmisel aastal oma kahekümnendat toimumisaastat. "Publiku tagasiside on olnud tohutult positiivne. Paljud tulid minu juurde peale filmi linastust ja ütlesid, kui väga see film neid liigutas. Teema, millest kõneldakse on tundlik ja tänu Annale ja kaasstsenarist Tusharile jõudsid nende naiste lood suurele ekraanile ja rahvusvahelise publikuni. Au on olla osa sellest teekonnast koos meie partneritega Stellar Filmist. Lisaks täname Prantsusmaa rahastajat: CNC-d ja rahvuslikku telekanalit France 3."

"Pimeala" viib vaataja Delhi äärealade prügimägede kogukonda ning jutustab loo teismelisest tüdrukust Suryast, kes leiab fotokaamera, mis avab tüdruku silmad teda ümbritsevate naiste väljarääkimata lugudele. "Surya sümboliseerib kõiki naisi ja tüdrukuid, kelle häält me ei kuule, kuid kelle hääl vajab kuuldavaks tegemist. Prügikorjajate kogukond, kellega filmis töötasime, kelle päris lugusid filmis kuuleme, on justkui nähtamatud – neil puudub pass, perekonnanimi, eriti haavatavad on noored tüdrukud. Kui nendega midagi juhtub, siis keegi seda ei märka, sest neid justkui pole olemas. Film näitab, kuidas läbi inimkaubanduse oleme kõik omavahel seotud ning kuidas see Indias toimuv lühifilm on ühtaegu meid kõiki puudutav lugu," rääkis Anna Hints.

Filmi rahvusvaheline edu sai alguse Tampere lühifilmide festivali võistlusprogrammist, kus film valiti välja 6546 kandidaadi seast. Eelnevalt on "Pimeala" pälvinud Baltic Pitching Forumil Baltic Producers MEDIA auhinna ja filmi on ostnud telekanal France 3. Lisaks on film võitnud San Sebastiáni Inimõiguste Filmifestivalil noortežürii auhinna ning peaauhinna tänavu PÖFF Shorts rahvusliku võistlusprogrammi alajaotuses.