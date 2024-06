Cannes'is esilinastunud "Sannapäiv" jõuab Tartuffil Eesti publikuni

Anna Hintsi ja Tushar Prakashi linateos viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi koos meestega, kellel on seljataga pikk ja väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab nende karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele.

Võrumaal filmitud linateos on saanud tõuke Anna Hintsi dokumentaalfilmist "Savvusanna sõsarad" ja selles mängivad Rasmus Kaljujärv ja Agur Seim. Linateose võttis üles Ants Tammik, kunstnikutöö tegi Inga Vares ja monteeris Emeri Abel. Filmi produtsendid on Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä ning tootja stuudio Stellar Film.

Filmi autorite sõnul on see, et "Sannapäiv" esilinastus maailma tähtsamail, Cannes´i filmifestivalil ja jõuab nüüd esimest korda Eestis ekraanile Euroopa kultuuripealinnas Tartus – nende kodulinnas – rohkem, kui nad oleksid osanud unistada.

"Loodame, et kuna tee pole pikk, siis jõuab Võromaalt ja Setomaalt linastusele ka sugulasi, sõpru ja kohalikke, kes filmi loomisele kaasa aitasid. Suitsusaun on meie jaoks jätkuvalt inspireeriv paik, kus uurida inimsuhteid, intiimsust ja haavatavust," ütlesid Hints ja Prakash.

PÖFF-i armastusfilmide festival Tartuff toimub tänavu 5.–10. augustini Tartu Raekoja platsil ja Tartu Elektriteatris. Kõik seansid on vaatajatele tasuta.

Kogu programmi avalikustab Tartuff juuli keskel.