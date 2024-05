Pildid: Cannes'is esilinastus Anna Hintsi ja Tushar Prakashi lühimängufilm "Sannapäiv"

Režissööriduo Anna Hints ja Tushar Prakash esitlesid oma uut lühimängufilmi "Sannapäiv" täissaalile. Cannes'i filmifestivalil toimunud esilinastusel olid kohal ka produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä, näitlejad Agur Seim ja Rasmus Kaljujärv ning operaator Ants Tammik, monteerija Emeri Abel ja helirežissöör Tanel Kadalipp.

Anna Hints on esimesest Cannes'i kogemusest lummatud. "Oli väga südantsoojendav kuulda võro keelt esimest korda Cannes'i filmifestivali ajaloos suurel ekraanil. Ootasime väga, et näha, kuidas rahvusvaheline publik filmi vastu võtab, sest fookus on kõigel sellel, millest ei räägita. Lisaks on film lühike, olemuselt nagu luuletus. Rõõm oli tunda, et meie film jõudis publikuni ja eriti soe tunne oli tänu eesti kogukonnale, kes oli tulnud meid toetama," kinnitas ta.

Režissöör Tushar Prakashi sõnul on Kriitikute nädala programmis esilinastumine olnud erakordselt huvitav. "India filmiajakirjanikud on märkinud, et kuna üks "Sannapäiva" režissööre on India päritolu, siis Eesti filmi kaudu on India esindatud ka Kriitikute Nädala programmis. See on tekitanud huvi India delegatsioonis Eesti, selle kino ja ajaloo vastu. Olen õnnelik, et mul on võimalus tunda uhkust mõlema oma kultuuri üle: selle, kuhu ma sündisin ja selle üle, kus ma ennast täna leian. Sellest kõnelebki Cannes, kuidas kino ja lood ületavad kultuurilisi ja rahvuslikke piire, ehitavad sildu ning kuidas meie kohalikud Eesti lood võivad kõlama jääda maailmas kõrgeimal tasemel."

Produtsent Johanna Maria Paulsoni sõnul on "Sannapäiv" laialdaselt huvi äratanud. "Juba esilinastuse eel tundsid filmi vastu suurt huvi nii filmifestivalid ja telekanalid kui ka pressiväljaanded üle terve maailma. Oleme väga rõõmsad, et film on leidnud oma kodu julgeid autorifilme esindava müügiagendi Salaud Morisseti kataloogis ning nendega koostöös on meil senisest veelgi paremad võimalused sillutada teed meie filmi edukale ülemaailmsele levile."

"Sannapäiv" on valitud võistlema ka tänavusele Queer Palmi auhinnale, ehk aasta parima kväärfilmi tiitlile kõikide Cannes'i programmide lõikes. Eriauhind pannakse välja filmide vahel, mis tegelevad LGBT+ teemadega või soostereotüüpide murdmisega. Žürii esimees on mängufilmide "Lähestikku" (2022) ja "Tüdruk" (2018) režissöör ja 2022. aasta Cannes'i Grand Prix võitja Lukas Dhont. Auhind antakse festivali lõpus välja ühele täispikale ning ühele lühifilmile.

Lühimängufilm "Sannapäiv" on esimene Eesti film, mis Kriitikute nädala eriprogrammi valiti. Eesti filmidest on varem Cannes'i filmifestivali raames linastunud Rao Heidmetsa animafilm "Papa Carlo teater", Peeter Simmi mängufilm "Inimene, keda polnud" ja Kadri Kõusaare mängufilm "Magnus". Lisaks linastus Eesti vähemuskaastootmises valminud film "Kupee nr 6" Cannes'i võistlusprogrammis 2021. aastal.

1962. aastal Prantsuse Filmikriitikute Liidu loodud kriitikute nädal on osa Cannes'i filmifestivalist keskendudes noorte filmitalentide avastamisele. Selle raames linastuvad nii täispikad kui ka lühifilmid, mille autorid on värsked filmimaailma talendid. Film "Sannapäiv" konkureeris 2150 "Kriitikute nädalale" esitatud lühifilmiga ning valiti kolmest filmist koosnevasse eksklusiivsesse erilinastuse programmi.