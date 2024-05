Peep Ehasalu. Saun oleks riigikogule paras paik

Iseenesest on saun parim paik kõigi demokraatlike arutelude pidamiseks riigikogust volikogudeni ja nõukogudest juhtkondadeni. Soomlased ja eestlaste on seda teadnud aegade algusest saadik, nüüd on aga teadmine kippunud unuma, nendib Peep Ehasalu.

Demokraatlikus ühiskonnas on alati eriarvamusi ja tänu sellele demokraatia toimibki. See tähendab, et alati on sinu arvamusest erinevaid arvamusi – vabal maal on vabad inimesed vabad arvama. Vaja on siis vaid mõtete võitlust ja püüame konsensuseni jõuda? Nii ju enamasti tehakse – tullakse kokku ja asutakse otsustama!

Tulemuseks ei ole mitte rahulolevad kodanikud, vaid polariseerunud maailm, kus ollakse tuliselt poolt või vastu. Me ei tunne enam teiste inimeste arvamuste põhjuseid ja tausta, ega õpi neid ka tundma. Me pole enam harjunud pidama dialoogi, ehk üksteist austavalt kuulata ka kõige erinevamaid arvamusi.

Lisaks dialoogile on olemas ka debatt, läbirääkimised ja konsensuse otsimine, vajalikud needki, kuid kõik järgnevad eeldavad esmalt dialoogi kui kõige vundamenti ja tuge – kõigepealt tuleb teada ja mõista kaasinimesi, nende erinevusi, rõõme ja muresid. Ideaalis toidavad erimeelsustest tulenevad pinged elavat arutelu, aitavad luua uusi loomingulisi lahendusi ja viivad parimal juhul ühise õppimiseni.

Dialoog tähendab arutelu, mille käigus kuulad teisi, ei vaidle ega püüa kedagi enda arvamusele allutada. Iga sõnavõtt jätkab eelneva rääkija teemat. Keegi ei pea monoloogi ja keelatud on teiste solvamine – dialoog tähendab oskust kuulata ka erinevaid arvamusi.

Kuidas käitud saunas?

Astume korraks saunalavale ja mõtleme, kuidas arutelu seal toimub. Inimesed tulevad sauna alasti või linaga kaetult, mobiilseid seadmeid, relvi ega midagi üleliigset kaasa ei võeta, riietusruumi jäetakse ka mundrid, tiitlid ja aumärgid. Saunasolekut ei striimita ega filmita, seal pole publikut, kellele esineda. Saunas on inimesed võrdsed. On teaduslikult tõestatud, et saun lisab heaoluhormoonide hulka, mistõttu oleme teiste vastu heatahtlikumad. Saunas ollakse valmis teist kuulama.

"Saun on lahendus ühiskonda vaevavale vastandumisele. Meie jaoks on saun nii enesestmõistetav, et me pole harjunud nägema seda laiemalt dialoogi- ja arutelukultuuri eeskujuna," ütles festivali Alasti tõde vastutav produtsent, Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.

Saunas räägitakse usalduslikult, keskendudes üksteisele ja teemale. Kui saunaliste sekka satub president või peaminister, on ta vaid üks saunalistest. Läbi ajaloo on eestlased ja soomlased arutanud saunas läbi oma kõige tähtsamad, usalduslikumad ja sügavamad küsimused. Arutelukultuur on saunades just selline, nagu see peaks olema kõikjal ühiskonnas.

Just seda silmas pidades korraldab Soome Instituut Tartus maailma esimese arutelufestivali "Alasti tõde". Saunakultuur annab head eeskuju, milline võiks olla arutelukultuur ka väljaspool sauna. Näiteks võiks rahvaesindaja või netikommentaator mõelda, kas ta väljendaks ennast samamoodi, kui istuks teisega kõrvuti saunalaval?

Saunas on tõde alati alasti

Festivalisaunades kasutatakse Soomes välja töötatud Erätauko (Aeg maha) meetodit, aga dialoogimudeleid on ka teisi. Peamine on austav ja sõbralik õhkkond – saunas on see enamasti loomulik.

Saunas ei pea olema alasti, ent siin on tõde alasti – usalduslikus õhkkonnas saab rääkida avatult enda kogemustest. Suur osa avalikke saunasid on sooneutraalsed, kus on soovitatav kasutada ujumisriideid või saunalina. Alastus on saunas traditsiooniline, kuid alastus on ka sümboolne.

Alasti tõde leilimeistrid hoolitsevad selle eest, et keegi ei räägiks liiga pikalt ja kõik saaksid soovi korral osaleda. Arutelu ajal kõva leili ei visata. Arutelu algab täistunnil ja kestab maksimaalselt pool tundi. Pärast arutelu saab end väljas maha jahutada või sees kõvemat leili visata ning, miks mitte, seejuures arutelu jätkata. Muidugi saab saunas ka lihtsalt olla ja kuulata, ent dialoogivormis on iga osaleja kogemused põhimõtteliselt võrdselt väärtuslikud ja igaüks võib vabalt diskussioonis osaleda.

Vestlusteemadeks on rohe, rehe või rahu. Rohe tähendab rohemõtlemist keskkonnast riidekappideni, rehe keskendub traditsioonidele ja iseolemisele ning rahu hõlmab kõike, mida osalejate kogemused vestlusse toovad. Üle tasub korrata lähtekoht – dialoogivormis arutelude aluseks on osalejate enda kogemused. Festivali eesmärk on laiemalt levitada mõtet, et saunadialoogidest õpitaks. Osalejad saavad kindlasti paremaks ja targemaks, sest saun kujundab meist iseenda parimad versioonid.