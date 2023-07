FilmEU-sse kuuluv Tallinna Ülikool saab 1,5 miljonit eurot lisarahastust

Rahastus annab võimaluse FilmEU-l laieneda algsest nelja institutsiooni liidust kaheksa juhtiva kõrgkooli võrgustikuks FilmEU+, kuhu kuulub lisaks 60 partnerorganisatsiooni.

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) eesmärk on projekti raames arendada loovettevõtlust, tuua koostöö arendamiseks ja ühiskonnale suunatud tegevusteks kokku ülikool, ettevõtted,kohalikud omavalitsused,

mittetulundusühingud ja kultuurivaldkonnas tegutsevad organisatsioonid.

FilmEU Eesti koordinaator ja eestvedaja, Tallinna Ülikooli BFM-i meedia- ja kommunikatsioonisuuna juhi Andres Jõesaare sõnul on FilmEU fookus seni olnud filmikunsti ja meediaerialade koostöö ühtlustamisel, aga ka ühistel teadusprojektidel.

"FilmEU võimaldab ülikoolidel ühiselt teha asju, mida üksi poleks võimalik. Me jagame ja koondame ressursse, parimaid praktikaid ning ägedaid ideid ja talente. FilmEU pakub innustust ja inspiratsiooni kõigile partnerülikoolide üliõpilastele, töötajatele ja õppejõududele. Meie eesmärk on olnud luua alus elumuutvatele suhtetele ja tugevale koostööle nii teaduse kui ka õpetamise vallas," selgitas Jõesaar.

Tallinna Ülikooli BFMi filmiteaduse lektori ja FilmEU+ Eesti juhi Teet Teinemaa sõnul on FilmEU+ eesmärk luua ja muuta tulevikku. "Oleme pidevalt ümbritsetud erinevast audiovisuaalsest materjalist ning see mõjutab meid teadlikult ja alateadlikult. Seda olulisem roll on filmi- ja meediakunstide haridusel ning uuringutel. Peame teadlikult looma muutusi, mille poole ühiskonnana soovime liikuda. Me ei tohi unustada, et filmi ja meediakunsti käsutuses on võimsad vahendid ideede, emotsioonide ja teadmiste jagamiseks ning kujundamiseks," rääkis Teinemaa.

Teinemaa sõnul keskendub FilmEU+ loomevaldkonna uurimistöö väärtustamisele ja selle mõju tõstmisele. Tema sõnul on need valdkonnad, milles Tallinna Ülikoolil on võrgustikus juhtiv roll.

Lisaks jätkatakse FilmEU mänedžeri Mahendra Mahey sõnul innovatsiooni ja ettevõtluskoostöö toetamist, kutsudes kultuuri- ja loomemajanduse sektorite inimesi koostööle nii üliõpilaste, õppejõudude kui ka teadlastega. "Püüame toetada ja edendada filmi- ja meediakirjaoskuste parandamist ning toetada neid, kes tulevad tagasihoidlikumatest oludest," sõnas Mahey.

Näituste ja sündmustega plaanib Tallinna Ülikool teha koostööd nii kodanikuühiskonna kui ka ettevõtetega. Konkursside kaudu on plaan luua võimalusi, mis toetavad ja võimendavad loovuurimis- ja loometööd. "See kõik peaks toetama radikaalset loovust ja inspiratsiooni, eriti kui töötatakse koos ettevõtetega ning püütakse lahendada keerulisi probleeme," selgitas Mahey.

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik lausus, et FilmEU on elav näide sellest, kuidas ülikoolide koostöö toetab avatust ja kaasatust ning aitab paremini silmitsi seista kaasaja ühiskonna väljakutsega. "FilmEU+ mitte ainult ei toeta ja väärtusta loovust ja loovuurimust, vaid seisab ka jätkusuutliku arengu, ühiskondlikku koostöö ja tegelikult ka targa eluviisi eest, mis on Tallinna Ülikooli ja meid ümbritseva maailma jaoks oluline," rääkis Viik.

FilmEU on Euroopa ülikoolide liit, mille eesmärk on edendada kõrgetasemelist haridust, innovatsiooni ja teadustegevust multidistsiplinaarses filmi- ja meediakunsti valdkonnas ning tugevdada Euroopa rolli maailma juhtiva kultuuri- ja loomemajanduse keskusena. Allianssi juhib Lusófona Ülikool (Portugal) ja sellesse kuuluvad Luca School of Arts (Belgia), IADT - Dún Laoghaire Institute of Art Design and Technology (Iirimaa) ja Tallinna Ülikool (Eesti).

FilmEU+ uued liikmeid on VŠMU etenduskunstide akadeemia (Slovakkia), Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia, VIA University College (Taani) ja National Academy for Theatre and Film Arts (Bulgaaria) ning partnerorganisatsioonid.

FilmEU+ saab Euroopa Komisjonilt Erasmuse ja Euroopa ülikoolide programmi kaudu täiendavalt 12,8 miljonit eurot alates novembrist 2023 kuni oktoobrini 2027.