Värskelt asutatud Eesti Filmiuurijate Selts soovib anda filmiteadusele tugevama hääle

Seltsi juhatuse liikme, semiootik Katre Pärna sõnul on filmiteaduse arendamiseks ja säilitamiseks tugev institutsionaalne tugi ülioluline. "Eesti kontekstis on üheks keskseks probleemiks olnud just nimelt stabiilse tugistruktuuri puudumine. Ilma selleta tekib olukord, kus iga uus inimene leiutab uuesti jalgratta – alustatakse nullist, kuna eelnev töö pole jõudnud kinnistuda ega edasi kanduda."

Uue seltsi loomine aitab seega luua järjepidevust ja tugevdab valdkonna sisemist sidusust, pakkudes teadlastele ja huvilistele ühist platvormi teadmiste vahetamiseks. Pärn lisas, et selts võimaldab liikmetele ka sotsiaalset ja akadeemilist stabiilsust pakkuda. "Kui uurijatel on tunne, et nad kuuluvad kogukonda, kus nende töö ei lähe kaotsi, vaid toetub eelkäijate tehtule, on dialoogis kaasaegsetega ja loob tuge järgmistele, on motivatsioon ja pühendumine hoopis teine. Stabiilsus ja järjepidevus on vajalik selleks, et valdkond saaks küpseda ja jõuda uuele tasemele."

Filmitegija ja seltsi juhatuse liige Silver Õun lisas, et Eesti film on kirev nagu korallrahu ja kuigi teatud arvamuste meri kipub seda alatihti varjutama, on selleks vaja just kirglikke sukeldujaid, kes selle kirevuse kõigi jaoks pinnale tooks. "Filmiuurijail on oskus filme vaatajale uue nurga alt avada. Seal on suur potentsiaal nii meie kui ülejäänud maailma filmikunsti populariseerimisel. Teiselt poolt on filmid ajakapslid, ka mängufilmid. Nad annavad tunnistust mingile ajale omastest vaadetest, mis aitavad meil kaasaega mõtestada."

"Lõpuks on filmikunst tunnistus sellest, kuidas me meeleliselt maailma tajume: me monteerime silmapilgutustega maailma koguaeg, aga kunst on seda mõtestada, mida teeme mõtlematult," selgitas ta. Õuna sõnul vajab selline süvitsi minev ja eri kihistusi siduv töö erinevate oskustega inimeste koostööd.

Seltsi esmaseks ülesandeks on kaardistada Eesti filmiloo seni käsitlemata teemad, et toetada nende põhjalikumat uurimist. Samuti soovitakse tugevdada filmiteaduse rahvusvahelist haaret, et Eesti filmi ja selle ajaloo uurimine muutuks nähtavamaks ka väljaspool. Edaspidi hakkab selts korraldama seminare, arutelusid ja teadusüritusi, mis toovad kokku nii akadeemilise kogukonna kui ka praktikud. Samuti on kavas edendada filmiuurimisalast haridust ja populariseerida filmiteadust laiemalt.

Lisaks Katre Pärnale ja Silver Õunale kuuluvad ühingu juhatusse Teet Teinemaa, Elise Jagomägi, Sten Kauber ja Teisi Ligi. Selts on avatud kõigile huvilistele, akadeemiline taust ei ole seejuures oluline.