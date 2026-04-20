Filmiuurijate selts valis auliikmeks Lauri Kärki

Filmiuurijate seltsi juhatuse liikme Teisi Ligi sõnul on Lauri Kärki roll Eesti filmiteaduse kujunemisel olnud väga oluline. "Ja mitte ainult Eesti, sest kui vaadata, millest Kärk on kirjutanud, siis see ulatub meie varasest filmiloost ja filmiklassikast Tarkovski, Fellini, Visconti ning prantsuse uue laine filmidest Ameerika autorikino ja suurte Hollywoodi filmideni." Ligi sõnul iseloomustab tema tekste põhjalikkus ja väga hea kirjutamisoskus, mistõttu on need jätkuvalt olulised nii uurijatele, tudengitele kui ka lihtsalt filmihuvilistele.

Kärki on varasemaltki tunnustatud mitmete auhindadega, sealhulgas Eesti Filmiajakirjanike Ühingu filmikirjanduse aastapreemiaga 2000. aastal ja Eesti Kultuurkapitali filmikriitika auhinnaga 1995. aastal. Samuti on ta pälvinud korduvalt tunnustust väljaannetelt Teater. Muusika. Kino, Sirp ja Postimees, ning saanud kolmel korral Eesti Kinoliidu kriitikapreemia.

Lauri Kärk on avaldanud enam kui 500 filmialast kirjutist, töötanud filmitoimetajana Tallinnfilmis ning õpetanud aastaid Tartu Ülikoolis filmiajalugu. Lisaks uurimis- ja kriitikatööle on Kärk olnud tegev mitmes Eesti audiovisuaalkultuuri jaoks olulises rollis, olles muu hulgas Eesti Filmi Instituudi nõukogu aseesimees, Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu liige ja esimees ning riiklike kultuuripreemiate komisjoni liige.

Eesti Filmiuurijate Seltsi eesmärgiks on koondada Eesti filmi ja audiovisuaalkultuuri uurijaid, edendada filmiuurimisalast haridust ja populariseerida filmiteadust laiemalt.