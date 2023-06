Selgusid BFM-i parimad tudengifilmid

Neljapäeva õhtul toimus kümnendat korda Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmifestivali Best of BFM (BOB) gala, kus jagati välja tänavused tudengite filmiauhinnad.

Galale eelnes kolmenädalane linastusperiood, mille seast valis žürii välja parimad.

BOB-i filmifestivali galal noppis enim auhindu režissöör Franz Malmsteni film ,,Üle piiri", mis võidutses parima stsenaariumi, montaažirežissööri, peaosatäitja ja režissööri kategoorias. Malmsten ütles, et enamjaolt on tudengifilmid tugevasti tehtud, sest meeskonnad on suured ja iga ameti jaoks on olemas eraldi inimene.

,,Enamus inimesi teevad seda oma õhinapõhisusest ja nad teevad seda väga-väga hästi. Siin on palju, millest teised saaks nišši võtta," kommeteeris Malmsten.

Sel korral jagati välja ka eriauhind, BOB-i elutööpreemia, mille pälvis Rasmus Merivoo oma 2006. aastal ilmunud filmi "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" eest. Auhind läks tudengifilmile ja autorile, kelle õpingute ajal Best of BFM-i sündmust veel ei eksisteerinud, kuid kelle panus on olnud niivõrd oluline, et on mõjutanud BFM-i kuvandit. Eriauhinna valis žürii asemel välja meeskond.

BEST OF BFM LAUREAADID

Parim stsenaarium - Marian Vridolin ,,Üle piiri"

Parim filmikunstnik - Viktoria Martjanova ,,Topelt Turbo"

Parim operaator - Tanel Topaasia ,,Sume mälestus"

Parim montaažirežissöör - Kadri Ligi ,,Üle piiri"

Parim helirežissöör - Kreete Kokovkin ,,Kolhoosi miss"

Parim koreograafia - Eva Metspalu, Matt Part, Swapnil Domade ,,Odie"

Parim teleformaat - ,,A Love Code"

Creativity Bomb - David Truusa, Aneta Varts, Camilo Villamizar Plazas ,,Kukuu"

Parim reklaam - TLÜ Kangelased

Parim muusikavideo - Jozels - Uplifted (ft. Jon Hazel)

Parim režissöör - Franz Malmsten ,,Üle piiri"

Parim kõrvalosatäitja - Erki Laur ,,Topelt Turbo" ja ,,Pädaste"

Parim peaosatäitja - Jaan Rekkor ,,Üle piiri"

Parim teleajakirjanduslik lugu - "Jahikoerte kohutav saatus"

Parim dokumentaalfilm - Pulščák Maroš ,,Backstage Bardo"

Parim film - ,,(Ära) vaata"

Valikut parimatest tudengifilmidest näitab ETV2 pühapäeval, 18. juunil algusega kell 21.