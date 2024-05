BFM-is valitakse taas parimaid tudengifilme

Tallinna Ülikooli Supernova kinosaalis saab kahe nädala jooksul tasuta vaadata tudengite parimaid dokumentaal-, lühi-, mängu- ja tantsufilme, kuid ka erinevaid ristmeedia projekte, reklaame ja muusikavideoid. Kokku jõuab kinolinale 113 tudengitööd 18 võistluskategoorias. Lisaks tänavustele töödele tulevad taasesitlusele ka varasemate aastate võidutööd.

BFM-i tudeng Lennart Marthias Männik selgitas, et 11. korda toimuv Best of BFM on midagi, mida filmitudengid igal aastal põnevusega ootavad. "Mõeldakse, et ma olen ju eelmine aasta teinud nii palju asju – tahaks neid ju kellelgi näidata," lausus ta ja tõi välja, et konkurents on festivalil tihe.

"Tudengifilmi tase on aasta-aastalt aina tõusnud. Me konkureerime juba igapäevaste mängufilmide ja lühifilmidega, mida Eesti Filmiinstituut toetab. See festival on ka üks osa sellest, kuidas Eesti lühifilmide formaati ja kvaliteeti kasvatada," sõnas Männik.

BFM-is õppiv Susanna-Reti Räim osaleb festivalil lühifilmiga "Nostalgia punases". "See, et meil on mingi väljund, kindlasti soosib seda, et kvaliteet on parem – sa juba tead, et see läheb suurele ekraanile. See kindlasti mõjutab lõpptulemust ja see on väga suur motivaator," kinnitas ta.

Eelmisel nädalal alanud festival kestab selle nädala reedeni ning kulmineerub auhinnagalaga 13. juunil.