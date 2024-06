Galerii: selgusid BFM-i parimad tudengifilmid

Neljapäeva õhtul toimus 11. korda Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmifestivali Best of BFM (BOB) gala, kus jagati välja tänavused tudengite filmiauhinnad.

Kokku jagati auhindu 18 erinevas võistluskategoorias. Teoseid leidus nii dokumentaal-, lühi-, mängu- ja tantsufilmide kui ka ristmeedia projektide, reklaamide ja muusikavideote vallas. Žürii esimees Elari Lend nentis, et tänavune tudengitööde tase oli väga kõrge ja maksimumpunkte taheti panna pea igale tööle.

Best of BFM-i auhinnagalalt viis koju kõige rohkem auhindu Alexandra Pärna film ,,Jõululaupäev", mis võitis viies erinevas kategoorias. Franz Malmsteni film ,,Sulavõim'' oli nomineeritud seitsmes kategoorias ja pälvis kaks auhinda.

,,Jõululaupäev" võidutses parima stsenaariumi, operaatori, filmihelilooja, montaažirežissööri ja režissööri kategooriates. ,,See tunnustus paneb toreda punkti meie neljale aastale siin filmikoolis. Me panime kogu oma hinge sinna filmi, just see emotsionaalsus ja perekonnavahelised suhted, see kõik puudutab ja mõjub ka teistele," sõnas Pärn.

Parima helirežissööri auhinna võitis Timo Kiirend filmi ,,Sulavõim" eest. Filmi režissöör Franz Malmsten kiitis oma võidukat helirežissööri: ,,Ühes filmis on vahepeal 150 rida heli, aga mina režissöörina ei hooma neid kõiki tehnilisi võimalusi ära. See on täiesti müstiline ja ebareaalne maailm."

Tõnis Niinemets võitis filmiga ,,Sulavõim" parima kõrvalosatäitja auhinna. Tema rolli kirjeldas žürii järgmiselt: ,,Näitleja ei ole teinud lühifilmi kõrvalosas mitte ühtegi järeleandmist ning tema roll on mänguline, jokkerlik, haarav ja mikrotasanditeni peen."

Sündmuse eestvedaja Toomas Sääs pälvis auhinna hindamatu panuse eest tudengitesse. ,,BOB on väga oluline just seetõttu, et festivali näol on tegemist esmase välise tagasisidena tudengite tööle," sõnas ta ja lisas, et kui tudeng on juba BOB-i auhinna võitnud, võib sinna juurde oodata ka teisi väärikaid auhindu.

2024. aasta Best of BFM-i laureaadid

Parim stsenaarium

Johanna Viskar - ,,Jõululaupäev"

Parim kunstnik

Kätleen Noormägi - ,,Viivis"

Parim operaator

Markus Muide - ,,Jõululaupäev"

Parim filmihelilooja

Luisa Susanna Kütson - ,,Jõululaupäev"

Parim montaažirežissöör

Kadri Ligi - ,,Jõululaupäev"

Parim helirežissöör

Timo Kiirend - ,,Sulavõim"

Creativity Bomb

,,Junnu ja vanapeer" (produtsent Uku Pärtel Rand, režissöör Rauno Laikjõe)

Parim koreograafiafilm

,,Still Awake" (operaator Paula Moreno, koreograafid Piia Marie Leesme, Maarja Tosin & Eliis Nigola)

Parim režissöör

Alexandra Pärn - ,,Jõululaupäev"

Parim dokumentaalfilm

,,Nagu oleks suvi, aga tegelikult on suva" (produtsent ja režissöör Baran İsmail Ulaş)

Parim peaosatäitja

Elina Reinold - ,,Viivis"

Parim kõrvalosatäitja

Tõnis Niinemets - ,,Sulavõim"

Parim telesaate formaat

,,Seiklus Ümbrikus: Lõuna-Itaalia" (produtsent Sander Kamenik, režissöör Mark Överus)

Parim teleseriaali piloot

,,Röövitud rööv" (produtsent Karmen Mai Karus, režissöör Mark Överus)

Parim ajakirjanduslik lugu

,,The Insider" (produtsent Annina Juuso, režissöör Nikola Virbale)

Parim muusikavideo

Oskars Vito - ,,Sober Party" (produtsent Hendra Raud, režissöör Adrian Siry)

Parim reklaam

,,Skydiving Baby" (produtsent Hendra Raud, režissöör Kenny Sälik)

Parim lühifilm

,,Sad Inheritance" (produtsendid ja režissöörid Sergei Batrak, Aranya Sen)

Elutööpreemia hindamatu panuse eest tudengitesse

Toomas Sääs