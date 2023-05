Tudengifilmide festival Best of BFM tähistab 10. sünnipäeva

8. mail algav Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) tudengifilmide festival Best of BFM ehk BOB toimub tähistab sel aastal 10. aasta juubelit ja toob BFM-i Supernova kinosaali tudengite uusima loometöö.

Best of BFM-i ehk Eesti tudengi-Oscarite eesmärk on tähistada ja tutvustada filmimaastiku tulevikutegijate esimesi samme. Kinoekraanil on kolme nädala jooksul 170 audiovisuaalset teost, mille hulgast leiab nii dokumentaal-, lühi- ja mängufilme kui ka tantsufilme, erinevaid ristmeedia projekte, reklaame ja muusikavideoid.

,,BOB on kõige erilisem noortesündmus Eestis: me oleme samaväärsed nii EFTA, muusikaauhindade kui ka kõigi teiste suurte tele-show'dega," rääkis sündmuse peakorraldaja ja filmikunsti tudeng Lennart Mathias Männik. Ta lisas, et BOB on vahetu ja kõik korraldajad soovivad südamest kogu hea ja parema tuua otse tudengitelt vaatajateni ning kellelgi ei ole siin mängus omakasu.

BOB-i teine peakorraldaja ja filmikunsti tudeng Susanna-Reti Räim tõi välja, et festivaliga väärtustatakse ja tähistatakse tudengite tehtud tööd. ,,BOB on suur sulam erinevatest BFM-i erialadest ja siin valmib palju kirevat sisu. Ta lisas, et BFM-is õppivate noorte teosed on siirad ja mitmetahulised ning see on põhjus, miks tasub tulla filmidega tutvuma.

Kümnendat korda toimuva filmifestivali korraldusmeeskonda kuulub ligi sada tudengit kogu BFM-ist, nende hulgas on üliõpilasi ajakirjanduse, nüüdismeedia, filmikunsti, integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia, reklaami ja suhtekorralduse ning koreograafia erialadelt. Lisaks leiab meeskonnast veel vilistlasi ning ka alushariduse pedagoogika ja antropoloogia erialade tudengeid.

Tudengifilmide seast valib sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii välja parimad ning Eesti tudengi-Oscari ehk BOB-i auhinnaga pärjatakse võitjad suurejoonelisel galal, mis toimub 8. juunil.

Linastuvaid teoseid ootame vaatama kõiki filmihuvilisi, kes soovivad oma silmaga üle vaadata Eesti filmimaastiku tulevikutegijad. Eriliselt ootame gümnaasiumiõpilasi. Best of BFM-i linastusnädalate raames saab osaleda majatuuridel ja kooliga lähemalt tutvuda.