Allfilmi tegevjuht: sõda Ukrainas võttis Eestilt mõned suured filmiprojektid

"Skautijale antakse näiteks stsenaarium või muud viited, mida järgmine projekt otsib ja siis ta lähebki laia maailma neid kohti otsima. Eestisse nad satuvad omal käel liiga harva, seega õnnestuski korraldada tutvumisreis," selgitas Kristofer Piir tagamaid.

Allfilmi tegevjuhi sõnul on Hollywoodi filmides Ida-Euroopa piirkonnale omased nõukogudeaegsed industriaalmaastikud ja huvitavad hooned vägagi hinnatud. "Kohad, mida meie tahaks ära peita või maha lammutada, pakuvad paratamatult just filmiinimestele huvi," mainis ta.

Tuuril käidi läbi Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa lokatsioonid nagu Kreenholm Narvas ja Säde hotell Valgas, Tallinnas Linnahall, lauluväljak ja Pirita TOP-i hoone. Piiri sõnul kehtib üldiselt reegel, et mida koledam ja mastaapsem hoone, seda parem.

Ka meie loodus on eriline ja muljetavaldav. Tuuri käigus sõideti läbi Karula rahvuspargist, kus imetleti maalilisi kuppelmaastikke. Ka ebamaise tundega paigad nagu Aidu karjäär Ida-Virumaal või Tuhamäed pakuvad huvi.

Suurte filmide Eestis tegemine toob lisaks filmitööstusele kasu ka majutus-, toitlustus- ja muudele majandussektoritele. Kuigi naaberriikide seriaale ja filme teenindavad Eesti tootmisettevõtted igapäevaselt, nentis Piir, et võrdluses teiste Balti riikidega on Leedu välismaiste filmide osas eespool, sest nad said sellega varem pihta hakata. Lätisse tõmbavad arhitektuuriline mitmekülgsus ja rohked mastaapsed hooned.

Ka sõda Ukrainas on mõjutanud Eesti filmitööstust. Allfilmi tegevjuhi sõnul otsiti pärast "Tenetit" väga suurtele Hollywoodi filmidele võttekohti Eestis, kuid kahjuks langesid mõned projektid ära Ukraina sõja puhkedes. Siiski on väiksemaid ja iseseisvamaid Ameerika žanrifilmide tootjad, kellega koostöö on jätkunud.

Suure filmi siia toomine tema sõnul nelja alustala: riiklik tagasimakse süsteem, stuudiote olemasolu, lokatsioonid ning meeskondade, hotellide ja muude teenuste olemasolu. Nii kohalike kui ka välismaa filmide tegemist soodustaks Piiri arvates filmilinnaku ehitamine Eestisse.