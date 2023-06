Kinoliidu esimese kolleegipreemia pälvis Piret Tibbo-Hudgins

Uue preemia eesmärgiks on esile tõsta inimesi, kes on Eesti filmivaldkonda andnud olulise panuse, seisnud selle arengu eest ning olnud tähtsate protsesside eestvedajaks. Kinoliidu juhatuse esimehe Ülo Pikkovi sõnul on Piret Tibbo-Hudginsi panus Eesti filmi arengusse nii kodu- kui välismaal märkimisväärne. Samuti on ta sisendanud filmitegijatesse enesekindlust, mis on aidanud Eesti filmil läbi lüüa ka väljaspool kodumaad.

Piret Tibbo-Hudgins lõpetanud cum laude Moskva Üleliidulise Riikliku Kinematograafia Instituudi (VGIK) filmimajanduse erialal. 1985. kuni 1990. aastani töötas ta Tallinnfilmis mängufilmide direktorina. Tibbo-Hudgins oli üks Allfilmi asutajaid, selle tegevjuht ning aastaid ka produtsent. 2013. kuni 2023. aastani oli ta Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent ning 2014. kuni 2020. aastani Kinoliidu juhatuse liige. Lisaks on ta õpetanud Balti Filmi- ja Meediakoolis stsenaristika ning filmitootmise aluseid.

Preemia Kiisa Kala pronksist kuju lõi skulptor Seaküla Simson, kes sai inspiratsiooni legendaarsest režissöörist ja näitlejast Kaljo Kiisast. Kiisk oli 25 aastat ka Kinoliidu esimees. Kolleegid meenutavad, et Kaljo armastas öelda: "Kiisk on väga suur kala" ning see ütlus viitab igale filmitegijale vajalikule enesekindlusele ning soovile jõuda loominguliselt kõrgemale ja kaugemale.

Kinoliit on enam kui neljasaja liikmega loomeliit, mis koondab enamikku Eesti professionaalseid filmitegijaid.