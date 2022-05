Tibbo-Hudgins: Cannes'i avanud "Coupez!" on kõige lõbusam film filmitegemisest

Teisipäeval algas Prantsusmaal Cannes'i filmifestival, kus on kohal ka mitmed Eesti filmispetsialistid. EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins kinnitas, et kuigi festivali peafavoriite on keeruline ennustada, siis tugevaid filme on kavas mitmeid.

"Mul õnnestus see Michel Hazanaviciuse avafilm "Coupez!" ära näha, mis tuleb ka Eestisse, ma pean ütlema, et see on kõige lõbusam film filmitegemisest," ütles Piret Tibbo-Hudgins "Terevisioonis" ja lisas, et see film võeti ka väga hästi vastu.

Festivali suurimaid hitt-teoseid ta ennustada ei oska. "Eks igaühel on oma lemmikud, mulle tundub, et Ruben Östlundi "Kurbuse kolmnurk" võib olla huvitav film, tema eelmine film "Ruut" võitis Kuldse Palmioksa 2017. aastal, Kore-eda Hirokazu film "Maakler" samamoodi, aga neid filme on tegelikult palju, on raske välja tuua, kes võiks olla võitja."

Kui möödunud aastal võitis ka Eesti kaastootmisel valminud film "Kupee nr 6" Cannes'is grand prix, siis sel aastal Tibbo-Hudginsi sõnul sellist väiksemat üllatajat ei ole. "Põhivõistlusprogrammi kuuluvad ikkagi juba tuntud tegijad, ma ühte debütanti või väikese riigi filmi välja tuua ei oska."

Sõda Ukrainas on tema sõnul veidi ka Cannes'i filmifestivali mõjutanud. "Kummaline on see, et kuna me oleme sellele sõjale nii lähedal, siis sõda on Eestis igapäevases elus palju rohkem kohal kui siin," tõdes ta.

"Põhiliselt osaleme me ikkagi filmiturul, teeme oma filmitööstuse asju, aitame produtsente ja nii edasi, aga sa tuled ikkagi ka selleks siia, et näha uusi ja tugevaid filme, kuna Cannes on kõige olulisem filmifestival maailmas ja selle programm on kõige huvitavam programm, mida aastas oodata, seega see on niisugune rosin sellele tööle peale," nentis Tibbo-Hudgins.