Alanud Cannesi filmifestival toetab Ukraina filmitööstust

Täna algas 75. Cannesi filmifestival, mille põhivõistlusprogrammis on palju tuntud vanameistrite uusi linateoseid. Festival on tagasi oma pandeemia-eelses hiilguses, kuid seda varjutab sõda Ukrainas. Cannesi festival püüab Ukraina filmitööstust toetada nii filmiturul kui ka programmides.

Ainuüksi Cannes'i filmiturule on registreerunud enam kui 12 000 inimest, mis näitab, et festival on jõudnud tagasi pandeemia-eelsele tasemele.

Traditsiooniliselt esitleb Cannes ka suuri kassahitte ja nii on oma uue filmiga "Top Gun: Maverick" kohal ka Tom Cruise. Festivali põhivõistlusprogrammis osalevad aga mitmed filmikunsti elavad klassikud.

"Väga palju oodatakse David Cronenbergi uuest filmist, mis võiks olla "Tulevikuroimad" või "Crimes of the Furuture", kus mängivad Lea Seydoux ja Viggo Mortensen. Selle ümber on väga suur kõmu. Park Chan-Wook, tuntud Korea režissöör, on teinud ka filmi "Vana mees" või "Old Boy"," kommenteeris Cannes Nexti juht Sten-Kristian Saluveer. "Tugevaid, humaanseid režissööre ja nende filme on siin programmis tõepoolest väga palju," lisas ta.

Põhivõistlusprogrammis linastub ka eksiilis elava vene režissööri Kirill Serebrennikovi linateos "Tšaikovski abikaasa". Venemaa, Prantsusmaa ja Šveitsi koostöös valminud ja osaliselt Venemaa rahastatud filmi osalemine mainekal festivalil on tekitanud palju pahameelt.

"Ükski film pole toodetud pärast 24. veebruari. Kirill Serebrennikovi produtsentidel polnud enne 24. veebruari keelatud Venemaalt raha vastu võtta," teatas Cannes'i Filmifestivali direktor Thierry Fremaux.

"On olemas ka teisi selliseid filme ja ma olen saanud sel teemal palju väga vihaseid e-kirju. Sanktsioonid kehtestati ajal, kui film oli juba valmis ja seda põhimõtet me oleme otsustanud järgida," ütles ta.

Pimedate Ööde filmifestival esitleb Cannes'i filmiturul tavaliselt Baltikumi või Eesti pooleliolevaid filmiprojekte, kuid tänavu on nad võtnud südameasjaks Ukraina filmide toetamise.

"Sellest on kasvanud ühelt poolt päris suur heategevusüritus, kus osaleb päris palju organisatsioone ja viiest projektist on saanud 12," ütles Pimedate Ööde filmifestivali direktor Tiina Lokk. "Põhimõtteliselt on Ukrainast saanud eelkõige Cannes'i turu fookusriik."