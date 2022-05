Galerii: algas 75. Cannesi filmifestival

Festivali avamisel astus videopöördumisega üles ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes rõhutas, et nad võidavad selle sõja ning diktaator kaotab.

Avamisel anti üle ka elutöö Kuldne Palmioks, mille pälvis näitleja, produtsent ja lavastaja Forest Whitaker. Varem on ta võitnud Cannesis parima näitleja preemia rolli eest Clint Eastwoodi filmis "Bird".

Cannesi filmifestivali põhivõistlusprogrammi kuuluvad tänavu mitmete tuntud režissööride linateosed, teiste hulgas David Cronenberg ("Crimes of the Future Past"), Claire Denis ("Stars at Noon"), Ruben Östlund ("Triangle of Sadness") ja Hirokazu Kore-Eda ("Broker").