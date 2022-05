Galerii: Tallinnas esines ansambel Sparks

Sparks (esimese nimega Halfnelson) alustas tegevust 1968. aastal, kui vennad Maelid – laulukirjutaja ja klahvpillimängija Ron Mael ning solist Russell Mael –õppisid California ülikoolis filmi- ja teatrikunsti. Neli aastat hiljem andsid nad bändile nimeks Sparks ning ilmusid esimesed kaks albumit.

USA-s nad esialgu aga suurt populaarsust ei saavutanud, mistõttu kolisid vennad UK-sse ning see oli bändi mõistes õige samm. 1974. aasta albumiga "Kimono My House" said nad üheks glam-rock'i säravaimaks täheks David Bowie ja Roxy Musicu kõrval. Sellelt albumilt pärinev singel "This Town Ain't Big Enough for Both of Us" jõudis UK singlite edetabelis 2. kohale. Oma briti perioodil andsid nad välja veel kolm albumit.

Aastate jooksul on Sparks andnud välja 26 albumit, möödunud aastal valmis neist ka dokfilm "Sparksi vennad", mille režissöör on Edgar Wright. Samuti tegid nad muusika Leos Carax'i filmile "Annette", mis avas mullu Cannes'i filmifestivali.

Viimati esines Sparks Eestis Rabarockil 2008. aastal.