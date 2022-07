Eesti kinodesse jõuab 2022. aasta Cannes'i avafilm "Lõplik lõige"

Zombikomöödia "Lõplik lõige" ("Coupez !") on uusversioon 2017. aasta Shin'ichirō Ueda filmist "Las kaamera käib – zombid!" ("One Cut of the Dead"), mis linastus Eestis Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil (HÕFF). 2019. aasta HÕFFil valiti see vaimukas õuduskomöödia publiku lemmikuks.

Mahajäetud hoones toimuvad väikese eelarvega zombie-õudusfilmi võtted ja kõik ähvardab laguneda koost. Režissöör (Romain Duris) on oma käitumisega viinud meeskonna ja näitlejad viimse piirini, kuid tuleb siis välja plaaniga, kuidas süstida projekti põnevust - avada iidne zombide needus. Asjad võtavad filmigrupi jaoks halva pöörde, kui neid hakkavad ründama päris zombid.

Filmi peaosades on Romain Duris ja Bérénice Bejo, režissöör Michel Hazanavicius ("The Artist", "Kadunud prints", "The Search", "Godard Mon Amour").