X!

Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi pälvis Kirill Volkov

Film
Kirill Volkov
Kirill Volkov Autor/allikas: Jõhvi vald
Film

Augustis alustatud Jõhvi filmilinnaku ehitus edeneb hoogsalt. Kolmapäeval peeti filmistuudiote kompleksi sarikapidu ja ühtlasi jagati tunnustust noortele filmitegijatele.

Tänane Ida-Virumaa filmipäev algas Jõhvi filmilinnaku stuudiotekompleksi sarikapeoga ja filmides kasutatavate eriefektide tulevärgiga.

"Me oleme tänaseks jõudnud nii kaugele, et oleme ehitajaga akteerinud ära 46 protsenti töödest, see toimus septembri lõpus. See tähendab, et tänaseks on 50 protsenti töödest teostatud. Plaan on selline, et 2026. aasta juuliks peab hoone valmis olema," sõnas Ida-Virumaa filmilinnaku eestvedaja Teet Kuusmik.

Kaheksandat korda Jõhvis välja antud Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi sai sel korral filmiprodutsent Kirill Volkov.

Kiisa preemia laureaat hoiab Jõhvi filmilinnaku kerkimisel põnevusega silma peal. Kirill Volkovi sõnul avardab linnak võimalusi meelitada Eestisse filmitegijaid maakera eri paigust.

"Ida-Virumaa on üks äge koht, kus filmida, ja ma loodan, et me noortena juhime aina rohkem sellele tähelepanu ja toome projekte sisse. Välismaa filmitegija saab siia Jõhvi tulles kogu paketi kätte nii stuudios kui ka stuudiost väljas," sõnas Volkov.

Sel aastal kandideeris Kaljo Kiisa stipendiumile 12 noort filmitegijat.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:05

Sander Saarmets uuest albumist: salvestasin kõike, mida nägin ja kogesin

18:59

"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

18:48

Tristan Priimägi: Iraan on praegu poliitilise filmikunsti esirinnas

18:43

Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi pälvis Kirill Volkov

16:07

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

15:45

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Elo Viidingu novellikogu

15:40

Headreadi raamatuaasta blogi: Marko Pajevići "Poeetiliselt mõtelda. Nüüd ja kohe"

14:40

Sõltumatu Tantsu Lava uus tantsulavastus räägib koosolemise keerukusest

13:47

Kaks albumit ja raamatu valmis saanud Jancis: mu elu on praegu segadus

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16:07

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

09:59

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

14.10

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

12:26

Suri keraamik Evi Mardna

14.10

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo