Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi pälvis Kirill Volkov

Tänane Ida-Virumaa filmipäev algas Jõhvi filmilinnaku stuudiotekompleksi sarikapeoga ja filmides kasutatavate eriefektide tulevärgiga.

"Me oleme tänaseks jõudnud nii kaugele, et oleme ehitajaga akteerinud ära 46 protsenti töödest, see toimus septembri lõpus. See tähendab, et tänaseks on 50 protsenti töödest teostatud. Plaan on selline, et 2026. aasta juuliks peab hoone valmis olema," sõnas Ida-Virumaa filmilinnaku eestvedaja Teet Kuusmik.

Kaheksandat korda Jõhvis välja antud Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi sai sel korral filmiprodutsent Kirill Volkov.

Kiisa preemia laureaat hoiab Jõhvi filmilinnaku kerkimisel põnevusega silma peal. Kirill Volkovi sõnul avardab linnak võimalusi meelitada Eestisse filmitegijaid maakera eri paigust.

"Ida-Virumaa on üks äge koht, kus filmida, ja ma loodan, et me noortena juhime aina rohkem sellele tähelepanu ja toome projekte sisse. Välismaa filmitegija saab siia Jõhvi tulles kogu paketi kätte nii stuudios kui ka stuudiost väljas," sõnas Volkov.

Sel aastal kandideeris Kaljo Kiisa stipendiumile 12 noort filmitegijat.