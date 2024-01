Jõhvi kerkib järgmisel aastal rahvusvaheline filmistuudiote kompleks

Jõhvi äripargi laiendusosas asuvas metsatukas plaanitakse sel suvel alustada filmistuudiote kompleksi rajamist. Tegu on mitmeotsrbelise keskusega, kuhu tuleb lisaks filmistuudiotele ka digi- ja multimeedia inkubaator.

"Selle kompleksiga on eesmärk tuua Ida-Virumaale rahvusvahelist filmitööstust ning pakkuda kohapeal kõiki filmitööstusega seotud tugiteenuseid," sõnas Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik.

Jõhvi filmistuudiote komplekisi plaanid. Autor/allikas: Eskiis.

Tootjate huvi filmikeskuse kasutamise vastu on juba olemas.

"Viimase poole aasta jooksul on tulnud päris mitmeid päringuid, millal stuudiod valmis saavad ja kas on võimalik juba ajaliselt neid broneerida," sõnas Kuusmik.

Kompleksi hakkab kuuluma kaks stuudiot: 1200-ruutmeetrine ja 2000-ruutmeetrine stuudio.

"2000-ruutmeetrine stuudio on planeeritud ainult filmitootmiseks. 1200-ne on selline multifunktsionaalne, kus lisaks filmitootmisele on võimalik teha ka igasuguseid muid asju: korraldada konverentse, kontserte – kõike seda ajal, mis ühe ja teise filmiprojekti vahele jääb," seletas Kuusmik.

Jõhvi filmistuudiote kompleksi plaanid. Autor/allikas: Eskiis.

Kui kõik läheb plaanide kohaselt, avatakse umbes 15 miljonit eurot maksev filmistuudiote kompleks järgmise aasta teises pooles.