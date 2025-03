16 miljonit maksev Jõhvi filmilinnak valmib plaanide järgi 2026. aasta augustiks

Täna Jõhvis sõlmitud projekteerimis-ehituslepingu kohaselt peavad loometööstusinkubaator ja filmistuudiod valmima järgmise aasta augustikuuks. Algsest ehitusplaanist jäädakse maha enam kui pool aastat, kuna õiglase ülemineku fondist toetuse saamine osutus oodatust keerulisemaks, sõnas Jõhvi filmikeskuse eestvedaja Teet Kuusmik.

"Õiglase ülemineku fond on teistsugune rahastamisfond, võrreldes nendega, millega oleme varem kokku puutunud. See tähendas seda, et sinna oli vaja juurde tellida täiendavaid analüüse," ütles Kuusmik.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos ütles, et alati on põnev teha midagi sellist, mida varem pole projekteeritud ega ehitatud.

"See on selline asi, mille projekteerimise protsessi me varem pole juhtinud. Seal on eritingimused – nagu ikka filmistuudiotel, on oluline helipidavus. Aga ka teised erinevad lahendused, millest võibolla peale vaadates ei saa arugi, et mida selles majas siis nii erilist on – neljakandiline ja katus peal. Aga tegelikult peab ta olema teistsugune, kui teine samasuguse kujuga hoone. Need tingimused esitavad väljakutse, me oleme nendega arvestanud. Nende implementeerimine tööprojekti on põnev koht ja anname endast parima," rääkis Roos "Aktuaalsele kaamerale".

Tarmo Roos lisas, et mõistagi on soov, et just nende ehitatud stuudios võetakse üles mõni Oscari-film.

"See oleks üliäge – ma ise olen ülisuur filmifänn – kui Eesti filmid saaks Oscari või välisfilm, mis on tehtud siin. Me saaksime tutvustada Eesti filmimaana ja see oleks super," ütles ta.

Lisaks filmistuudiotele tuleb Jõhvi filmikeskusesse ka digi- ja multimeediainkubaator, mille ehitajaga on leping ettevalmistamisel. Filmikeskuse südameks olevate loometööstusinkubaatori ja filmistuudiote rajamine läheb maksma 11 miljonit eurot. Koos digi- ja multimeediainkubaatori ning vajaliku taristuga läheb filmikeskus maksma 16 miljonit eurot.