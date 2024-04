Kultuuriportaal soovitab: Mattias Mälgu lühianimatsioon "Põhjatäht" Jupiteris

Mattias Mälgu "Maasikaõgijad" on viimase aja tugevaim kodumaine lühianimatsioon ning tema režissööridebüüt "Põhjatäht" ei jää kaugele maha. Siin on näpuotsaga žanrikino ja sürrealismi, mis on kõik paigutatud tugevalt isikupärasesse maailma.