ETV2 juhatab Docpointi sisse dokumentaalfilmide eriprogrammiga

"Elu tulejoonel", rež-id: Rintu Thomas ja Sushmit Ghosh

Eetris 11. jaanuaril kell 22.00

"Elu tulejoonel" Autor/allikas: Pressimaterjal

Parima dokumentaali Oscarile nomineeritud film viib Indiasse avades sealse meediatööstuse keerulist poolt naiste silmade läbi. India on üks ohtlikumaid riike ajakirjanikutöö tegemiseks, alates 2014. aastast on Indias tapetud üle 40 ajakirjaniku. Rintu Thomase ja Sushmit Ghoshi film räägib Khabar Lahariyast, India ainsast ajalehest, kus töötavad ainult daliti naised. Dalitid ehk puutumatud on väljaspool India kastisüsteemi elav inimrühm, keda avalikult põlatakse ja vaenatakse. Eriti suures ohus on daliti naised, kelle vastu toime pandud kuriteod politseid ei huvita.

"Nuhk", rež: Mads Brügger

Eetris 17. jaanuaril kell 22.00

"Nuhk" Autor/allikas: Pressimaterjal

Mads Brüggeri skandaalne ja pingest laetud dokumentaalfilm on tõestisündinud spioonilugu Taani salaagendist Ulrichist, kes kümne tegutsemisaasta jooksul jõudis mitmete Põhja-Korea hästivarjatud saladuste jälile. Mads Brügger aitab nuhil ja tema abilisel, mr Jamesil kasutada varjatud mikrofone ning salakaamerat, et dokumenteerida võimalikult üksikasjalikult põhjakorealaste plaani ehitada Aafrikasse salajane relvatehas. KFA juhi jäägitu usalduse võitnud nuhil õnnestus salakaamerate abil filmida hämmastavaid kaadreid rahvusvahelisest mustast relvaärist ja keerukatest skeemidest, mille abil Põhja-Korea ÜRO sanktsioonidest mööda hiilib ning oma tegevust rahastab.

"President", rež: Camilla Nielsson

Eetris 24. jaanuaril kell 22.00

"President" Autor/allikas: Henrik Bohn Ipsen

Haarav dokumentaal teeb sissevaate Zimbabwe presidendivalimistesse, kus vana korrumpeerunud süsteemi vastu otsustab astuda noor ja karismaatiline opositsionäär Nelson Chamisa. Võitluses demokraatia nimel lubab ta lõpetada nälja, majanduslanguse ja korruptsiooni. Tema vastas on aga süsteem, kes võimul püsimise nimel vahendeid ei vali.

"Usk liigutab mägesid", rež: Silje Evensmo Jacobsen

Eetris 31. jaanuaril kell 22.00

"Usk liigutab mägesid" Autor/allikas: Pressimaterjal

Dokumentaalfilm õigeusklikust abtissist Thavoriast, kes on juba 30 aastat üritanud ühte Norra väikelinna nunnakloostrit rajada. Linnapea toetusest hoolimata võõristavad paljud kohalikud Thavoriat ning on tema plaani vastu. Film esitab küsimuse, kui kaugele on inimesed nõus usu nimel minema ning kas jäägitu usk muutub mingil hetkel inimesele endale kahjulikuks?