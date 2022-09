Kultuuriportaal soovitab: Soome dokumentaalfilm "Molenbeeki jumalad" Jupiteris

Ajal, mil Euroopas käib igapäevaselt sõda, muutub 2019. aastal valminud Soome režissöör Reetta Huhtaneni dokfilm "Molenbeeki jumalad" üha olulisemaks. On imetlusväärne, kui peenelt suudab lavastaja jälgida kõrvalt kahe poisi igapäevaelu, mille taustal on samas pidevalt teemad, millega ei peaks ükski laps kunagi kokku puutuma.

Brüsseli linnaosa Molenbeek on tuntud džihdistide kasvulavana, kuid see on ka koduks kuueaastasele soome-tšiili poisile Aatosele ja ta sõbrale Amine'ile. Seal keset kaost kuulavad nad ämblikke, avastavad musti auke, juurdlevad lendavate vaipade üle ja otsivad vastust elu suurtele küsimustele. Reetta Huhtase südamlik portreefilm lapsepõlvesõprusest, avastamisest ja tähenduste otsimisest äreval ajal.

2020. aastal linastub "Molenbeeki jumalad" ka Tallinnas DocPointi filmifestivalil.

"Molenbeeki jumalad" on vaadatav Jupiteris.